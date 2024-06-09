定期肺功能檢查 特定族群保肺別忽略

▲呼吸疾病患者及特定族群民眾，應定期進行肺功能檢查。（照片提供／張時榮）

文／張時榮

肺功能是指肺臟的功能，包含通氣功能、氣體交換功能，以及特殊狀況檢查，像是支氣管擴張劑試驗。只要一口氣從吸入到吐出的路徑上，有功能障礙都有可能造成胸悶、呼吸困難、喘鳴聲等症狀。若是已經形成結構性病變疾病，也能從肺功能檢查提早看出端倪。

提早發現狀況 不限呼吸疾病患

◎除了呼吸系統疾病的病人，以下群體也需要定期做檢查：

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●吸菸者：吸菸是引起肺阻塞（COPD）和肺癌的主要因素。吸菸者應定期接受肺功能檢查，以便早期發現，並控制呼吸道阻塞問題。

●過敏體質者：過敏體質併氣喘是常見的呼吸系統問題，而過敏體質的人也可能更容易受到空氣污染和過敏原的影響。

●職業或環境暴露風險者：當從事一些有空氣污染、粉塵或有害氣體暴露的職業，如建築工人、燒焊工人等或是特定環境肺疾病盛行率較高者，容易使呼吸系統受到物理或化學物質破壞改變正常的肺功能。

●家族中有呼吸系統疾病史者：如果家族中有慢性呼吸系統疾病的病人，應該更加注意自身的肺功能情况，早期發現是否有遺傳性肺部疾病。

●影響呼吸系統的手術病人：手術（例如肺葉切除）預期會影響呼吸能力者，也應在術前做檢查，評估病人的肺功能是否能承受手術，並在術後還保有足夠的呼吸能力。

◎在進行肺功能檢查時，以下為幾個重要的參數：

●用力呼氣第1秒量（FEV1）：強調在1秒鐘內能夠呼出多少的空氣量，是評估肺功能的關鍵指標。

●肺活量（FVC）：衡量患者在最大努力下，能夠呼出的總空氣量。

●FEV1／FVC比值：用於判斷患者是否存在阻塞性肺病變。

●尖峰呼氣流速（PEF）：衡量患者最大的呼氣速度，對氣喘的診斷和監測治療效果具有重要意義。

醫師透過評估呼氣流速和反覆的肺功能測試，確認氣喘的存在和變異程度；通過檢查FEV1／FVC比值，可以判斷氣道是否受到阻塞，從而診斷COPD。

肺功能檢查還可以幫助診斷限制性疾病像是肺纖維化等間質性肺病；提醒呼吸疾病患者及前述特定族群民眾，應定期進行肺功能檢查，以提前發現呼吸系統問題，保護肺部健康。

（作者為彰化基督教醫院胸腔內科主治醫師）

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