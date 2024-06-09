吃素也高尿酸 中醫藥食治未病

▲喝含糖飲料令人心情愉悅，但要小心尿酸過高。（照片提供／林晏如）

文／林晏如

48歲的王小姐長期素食，看著最近的體檢報告顯示尿酸值為9mg/dl，但她非常困惑，既沒有家族痛風史，也沒有吃海鮮與喝啤酒習慣，為何會有高尿酸血症？懷揣著不安的心情，前來尋求中醫治療。

分脾虛濕盛與濕熱瘀阻兩型

正常人體內每天會產生一定量的尿酸，同時也有等量尿酸排出體外，以保持動態平衡。但如果攝取富含普林的食物或腎臟排出的尿酸減少，就會使血中的尿酸濃度增加，當數值大於6-7 mg/dl以上，即是高尿酸血症。無症狀的高尿酸血症後續產生的疾病，包含急性痛風發作、糖尿病、腎臟病變以及動脈硬化、心血管疾病，可謂是隱形殺手。

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中醫並無尿酸一詞，但對於痛風，卻多有記載，例如《雜病源流犀燭》曾有描述：「白虎歷節風痛…」《外台秘要》謂︰「熱毒瓦斯從臟腑中出，攻於手足，則赤熱腫痛也…」病因結合現代辨證，可將高尿酸血症略分為脾虛濕盛與濕熱瘀阻兩大型。

●脾虛濕盛型：多見於體型肥胖，不愛喝水卻喜含糖飲料的族群，近來研究，也應證果糖在肝臟進行代謝時，會間接增加尿酸的形成。

●濕熱瘀阻型：常見於熬夜應酬、嗜海鮮高湯、紅肉與啤酒的人，高普林與高熱量食物導致體內濕熱蘊積狀態，易誘發痛風發作。除了依據證型開立藥方外，現代藥理研究已證實薏苡仁、土茯苓、車前子可抑制尿酸形成，茯苓、蒼朮、黃柏、萆薢、澤瀉、丹參則能促進尿酸排泄，而大黃、牛膝、金錢草、威靈仙同時具有雙重作用。

▲低脂牛奶對尿酸代謝有幫助，能降低痛風發生率。（照片提供／林晏如）

戒掉每天手搖飲 飲水多運動

詢問王小姐的飲食狀況後，發現其每天至少2杯手搖飲，且BMI高達30，屬於脾虛濕盛型，給予健脾利濕、溫陽化氣之中藥，建議她改喝黑咖啡、低脂牛奶、山楂陳皮茶，每天飲水量2000c.c.以上，還有運動減重。在高尿酸之無症狀期時，提早藉由中藥與調整飲食，達到降低尿酸值之同時，也預防後續的慢性病，一舉數得。

（作者為寶山中醫診所副院長）

▲茯苓、薏苡仁、蒼朮、澤瀉適用於脾濕型的高尿酸患者。（照片提供／林晏如）

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