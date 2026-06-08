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每年190萬人吃安眠藥！65歲以上長者占4成 「3高風險對象」納強化控管

2026/06/08 18:24

每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上長者占約4成。由於長期或多重使用安眠鎮靜藥物，可能增加跌倒等風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上長者占約4成。由於長期或多重使用安眠鎮靜藥物，可能增加跌倒等風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣已邁入超高齡社會，安眠藥使用人數持續攀升。衛福部健保署統計110年至114年健保申報資料顯示，每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上長者占約4成。由於長期或多重使用安眠鎮靜藥物，可能增加跌倒、骨折、認知功能下降等風險，健保署宣布將結合「三高慢性病888計畫」，加強高風險族群用藥管理與睡眠健康照護。

健保署指出，根據國際麻醉藥品管制局（INCB）2024年資料，我國部分BZD及Z-drug類安眠藥物每日使用劑量，高於韓國及澳洲，顯示安眠藥使用議題值得關注。

健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，此次措施並非限制民眾使用安眠藥，而是希望提升用藥安全與合理處方觀念。經與精神醫學、睡眠醫學、成癮醫學及相關醫學會專家討論後，針對3類高風險對象強化管理，包括65歲以上長者、同時使用3種以上長效或短效安眠藥，以及1年內累積用藥超過6個月者。

張惠萍指出，研究顯示，同時使用3種以上安眠藥，較容易增加跌倒及骨折風險，且在醫學實證上缺乏足夠支持，因此建議由專科醫師進一步評估及調整藥物，而非持續增加用藥種類。

除醫療端管理外，健保署也透過「三高慢性病888計畫」導入睡眠健康評估。民眾可利用「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」填寫生活型態評估量表，相關資料將匯入診間平台，供醫師看診時參考。若評估結果顯示有睡眠困擾，可由家庭醫學科、精神科等醫療團隊提供諮詢、衛教或轉介治療。

健保署強調，未來將定期分析健保資料，回饋醫療院所高風險個案名單，必要時進行專業審查，但目的並非禁止開立安眠藥，而是透過個案管理與專業評估，協助病人建立正確睡眠觀念，降低對藥物的過度依賴，提升整體用藥安全。

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