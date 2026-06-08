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健康 > 心理精神

職場霸凌與高壓事件頻傳 醫籲注意身心3訊號

2026/06/08 17:42

黃偉哲醫師提醒，面對職場霸凌或壓力，可從生理、心理及行為改變等3個面向評估是否已經處於壓力超載的狀態，及時覺察並尋求專業協助。（新樓醫院提供）

黃偉哲醫師提醒，面對職場霸凌或壓力，可從生理、心理及行為改變等3個面向評估是否已經處於壓力超載的狀態，及時覺察並尋求專業協助。（新樓醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕近期職場霸凌與高壓事件頻傳，麻豆新樓醫院身心內科醫師黃偉哲提醒，職場壓力人人都有，但當壓力演變成「職場霸凌」或超出心理負荷時，注意3種身心訊號，及時覺察並尋求專業協助。

黃偉哲表示，職場霸凌不限於言語上的辱罵，也包括不合理的惡意刁難、刻意孤立、奪取工作成果或持續的否定。長期處在這樣的敵意環境中，容易產生強烈的無助感、自我懷疑，甚至引發創傷後壓力症候群（PTSD），持續的慢性壓力會導致大腦內分泌失調，進而出現生理與心理的雙重警訊。

他提醒，可從生理、心理及行為改變等3個面向檢視自己的身心訊號，評估是否已經處於壓力超載的狀態。相關警訊包括生理上長期失眠、不明原因的頭痛、胸悶、心悸、胃食道逆流或體重暴跌暴漲；心理上只要提起上班就極度抗拒與恐懼、注意力無法集中、情緒變得易怒、易哭或對原本喜歡的事物失去興趣；行為上開始社交疏離、抗拒與同事溝通，或依賴酒精、藥物來逃避現實。

而面對職場上的不友善與高壓環境，黃偉哲建議，應建立客觀認知，拒絕「精神內耗」，釐清工作責任界線，明白霸凌者的行為往往反映的是其自身的控管問題，而非你的能力不足，避免陷入無止境的自我責怪；尋求外部支持系統，不要獨自承受；妥善收集證據，保護自身權益。如果已經出現持續2週以上的失眠、情緒低落或嚴重焦慮時，應立即前往身心內科就醫。

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