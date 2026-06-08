健康網》別只靠益生菌！護腸道先看餐盤顏色 百萬網紅揭日常5做法

百萬網紅腸道專家帕爾博士表示，想達到腸道健康，從增加植物多樣性、吃出彩虹色餐盤等方法做起，才是護腸基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來顧腸道成為熱門話題，不少人砸大錢購買益生菌等各種保健食品，希望提升免疫力。然而，美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）指出，想擁有健康腸道不一定得依賴昂貴補充品，民眾不妨多吃不同種類植物食物、採取彩虹飲食、增加膳食纖維、適量攝取發酵食品，以及減少超加工食品攝取等5關鍵做法，建立正確飲食習慣，以維持腸道菌相平衡。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，擁有389萬位粉絲，他經常透過影片分享腸道健康知識。他近期分享影片表示，人體腸道內棲息著數兆個微生物，這些細菌不僅參與消化吸收，更與免疫系統、代謝功能及慢性疾病風險息息相關。若腸道菌相失衡，可能增加肥胖、糖尿病、心血管疾病等風險，因此維持菌相多樣性相當重要。因此，他建議民眾，不妨於日常參考5關鍵做法：

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蔬菜類愈多愈好

許多人認為每天有吃蔬菜就算健康，帕爾說明，腸道更重視的是食物的「多樣性」。不同植物含有不同纖維及植化素，可豐富不同種類的腸道菌。若長期只吃固定幾樣食物，容易造成菌相單一化。

可透過「植物點數」概念增加多樣性，每吃一種不同植物食物便算1點，包括蔬菜、水果、豆類、堅果及種子都算在內，每天最好攝取4至5種不同植物來源。

彩虹飲食產上桌

除了種類豐富，食物顏色也很重要。綠色、紅色、黃色、紫色等不同顏色蔬果，富含各類植化素與抗氧化物質，不僅能保護身體，也能成為腸道好菌的重要養分。

深綠色葉菜類、莓果、番茄、南瓜、紫高麗菜等輪流攝取，有助於提供更全面的營養。

纖維不足恐讓腸道好菌挨餓

膳食纖維是腸道健康不可或缺的重要營養素。除了促進排便、穩定血糖及維持心血管健康外，纖維更是腸道細菌最主要的能量來源。不妨將白米飯改成全穀雜糧，多攝取豆類、水果及蔬菜，以獲得更多纖維。

發酵食物有助補充好菌

除了餵養好菌，直接補充有益菌也是維持腸道健康的方法之一。優格、優酪乳、泡菜、味噌及傳統發酵食品等，也有助益。不需要大量食用發酵食品，只要規律且適量地納入日常飲食，例如，每天搭配1份優格，長期下來便可能對腸道環境帶來正面影響。

超加工食品盡量避免

值得注意的是，現代人攝取過多超加工食品，零食、餅乾、含糖飲料及即食食品等，纖維含量低、添加物較多，無法提供腸道細菌所需營養。

帕爾提到，民眾不必完全戒除加工食品，但應留意攝取頻率，盡可能多吃水果、堅果及天然原型食物取代部分零食。只要逐步調整飲食習慣，就有機會改善腸道菌相，進而促進整體健康。

帕爾總結，想達到腸道健康沒有神奇配方，也不是單靠某一種超級食物就能達成。從增加植物多樣性、吃出彩虹色餐盤、補足纖維、適量攝取發酵食品到減少超加工食品做起，才是腸道健康最簡單的方法。

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