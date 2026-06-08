傅子純血癌逝掀警訊！美最新研究：阿茲海默舊藥竟成「抗癌神兵」

傅子純因急性血癌驟逝，享年46歲。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕46歲男星傅子純因急性血癌驟逝震驚社會，讓此致命殺手再受注目。雖然急性白血病惡化極快，但耶魯大學團隊在《自然》期刊發表最新發現：原用於治療阿茲海默症的藥物，在細胞實驗中能精準消滅急性血癌細胞，為未來研究帶來新方向。

根據耶魯大學醫學院（Yale School of Medicine）官網報導，這項發表於權威期刊《自然癌症》（Nature Cancer）的研究發現，兒童與青少年最常見的「B細胞急性淋巴性白血病」（B-ALL），在細胞代謝上存在一項致命弱點，使其對一款原本研發用於治療阿茲海默症與帕金森氏症的現有舊藥高度敏感。

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研究人員指出，多數癌症細胞極度依賴一種名為「β-連環蛋白」（beta-catenin）的生長蛋白來加速繁殖，但這款B-ALL血癌細胞卻恰好相反。如果這種蛋白質在體內累積過多，血癌細胞反而會自我毀滅；因此，這類癌細胞演化出一套極為高效的「垃圾清理機制」，一旦發現該蛋白就立刻降解清除。而耶魯團隊利用原本治療失智症的「GSK3β抑制劑」藥物，成功卡住了這套清理機器，導致β-連環蛋白在癌細胞內迅速堆積，進而誘發其自我毀滅。

不過，研究人員強調，該項成果目前仍屬基礎實驗室與細胞實驗階段，旨在探討生物學機制，尚未開展大規模人體臨床試驗。醫師提醒，此項突破主要基於實驗模型與機轉分析，目前並不影響現行急性血癌的化療、標靶或骨髓移植等臨床常規療程，病患切勿擅自改變用藥決策。民眾若出現不明原因發燒、貧血、異常出血等症狀，仍應立即尋求專業醫療診斷。

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