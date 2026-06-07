健康網》《新兵日記》傅子純驚傳血癌逝 醫警：最怕這4件事

《新兵日記》男星傅子純傳出血癌逝，令粉絲不捨。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕曾演出民視《新兵日記》的男星傅子純傳出罹患血癌，今（7日）病逝淡水馬偕醫院，享年46歲。民視鳳凰藝能總經理趙善意證實噩耗，透露傅子純下午送醫急救時就沒心跳，「家人先前都沒有人知道他有血癌，突然發病就走了」。有關血癌成因，科博特診所院長劉博仁曾指出，血癌主要是白血球失控增生所導致，提醒日常應避免加工食品、作息混亂、長期壓力大、暴露於毒素等4大風險，才能守住免疫防線。

傅子純社群最後一則貼文停留在5月24日。當時適逢「520」，他特地帶著老婆外出泡溫泉，並以影片記錄旅遊點滴，開心寫下：「520帶老婆去泡溫泉！」

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血癌4大風險因子

劉博仁曾於臉書粉專發文指出，白血球原本是保護人體的免疫大軍，一旦基因出錯、開始「失控增生」，就會擠壓正常的紅血球與血小板，導致容易感染、容易瘀青、出血、長期疲倦、臉色蒼白。

生活中常見卻容易忽略的風險為何？劉博仁進一步說明，日常應多留意以下常見卻易忽略的4大風險：

●飲食太加工、太甜、太油：常吃炸物、含糖飲料、燒烤，讓身體長期處在「氧化壓力＋慢性發炎」的環境。另，農藥、塑化劑、重金屬殘留，也會慢性傷害造血系統。

●睡眠不足、作息混亂：熬夜、輪班造成生理時鐘失調，干擾免疫與DNA修復，突變更容易溜過身體防疫檢查。

●長期壓力大：壓力荷爾蒙（如皮質醇）長期升高，免疫被壓制，發炎無法退卻。

●毒素暴露：如苯含量，包括：油漆、溶劑、汽油蒸氣、燃燒產物都有毒素，且與白血病的關聯證據非常確定；農藥使用與暴露越多，白血病與淋巴癌風險越高；吸菸是急性骨髓性白血病的已知危險因子，吸菸越久、量越大，風險也越高。

劉博仁提醒，飲食、睡眠、壓力管理對「白血病的直接因果」證據雖仍在研究中，但對整體免疫與癌症預防已經很確定；而苯、農藥、吸菸對血液腫瘤的證據最扎實。建議不妨從吃、睡、壓力、毒素等4個面向，幫自己守住免疫系統的防線。

劉博仁強調，維護健康可從日常習慣著手，包括多吃蔬果、全穀類及優質蛋白質，少吃加工食品、油炸物及含糖飲料；固定作息，最好晚間11點前入睡並睡滿7小時；透過運動、散步或冥想等方式紓解壓力；減少苯暴露，裝修後開窗排風、溶劑戴防護、烹飪加強排煙；避免以塑膠容器加熱食物；同時遠離菸品與二手菸，有助於維持健康。

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