健康網》遭瘋傳影射排骨像「合成素肉」 鬍鬚張斥不實、保留法律追訴權

知名連鎖名店鬍鬚張發表聲明公告，唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕知名連鎖名店鬍鬚張，被網友在threads上發表「唐山排骨感覺像是合成的素肉」，影射可能為組合肉。引起廣大網友討論，甚至有餐酒館還分享到臉書專頁。鬍鬚張則在今（7）日臉書聲明指出，唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。同時，針對散步不實內容而影響該公司商譽之行爲，要求相關發文者立即更正，「本公司已進行蒐證，並保留一切法律追訴權利」。

有網友在threads上提問「有誰可以告訴我鬍XX的唐山排骨是改成素的嗎？今天吃到一半發現怎麼口感特別軟仔細看怎麼感覺像是合成的素肉…」，該文貼出後引起很多人討論，甚至還被餐酒館轉分享自己的臉書專頁，不過，因網友的原始貼文刪除，餐酒館負責人也火速刪文。

請繼續往下閱讀...

鬍鬚張臉書亦發出聲明公告表示，近日網路流傳有關鬍鬚張唐山里肌豬排之不實訊息，特此說明：

●唐山里肌豬排採用完整豬里肌原肉切製，並非重組肉產品。

●原料皆向合格供應商採購，具備產地、屠宰及檢驗相關證明文件，符合食品安全法規。

●相關資料均可提供主管機關查驗。

鬍鬚張呼籲，請勿轉傳未經查證之資訊，以免造成誤解。針對散步不實內容而影響本公司商譽之行爲，已要求相關發文者立即更正，本公司已進行蒐證，並保留一切法律追訴權利。

有關重組肉及注脂肉食品標示規定，根據衛福部食藥署指出，包裝重組肉、注脂肉食品應以中文於品名顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」或等同字義之醒語。

食藥署表示，本規定所稱重組肉食品，指以禽畜肉或水產品為原料，經組合、黏著、壓型或其他方式，以1種或多種加工過程製造之產品，且該產品外觀易造成消費者誤解為單一肉（水產品）塊（排、片）之產品；本規定所稱注脂肉食品，指以畜肉為原料，經油脂或以油脂混加食品原料、食品添加物注入、調理過程製造之產品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法