健康網》吸油面紙別用成刮刀 醫談肌膚「外油內乾」主因

一到炎熱夏季，許多人的肌膚就會面臨嚴峻的「面子考驗」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一到炎熱夏季，許多人的肌膚就會面臨嚴峻的「面子考驗」。即使隨身攜帶吸油面紙，甚至每天頻繁洗臉，也擋不住額頭、鼻翼油光滿面，油脂迅速反撲。更令人困惑的是，額頭和T字部位油到發亮，兩頰卻乾到緊繃、刺痛甚至脫皮，伴隨而來的粉刺與青春痘更是從不缺席。

面對這樣的窘境，你可能聽到「這是因為皮膚底層太乾，才會代償性出油；而出油量太大，毛孔自然就長出痘痘。」的說法。中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜提醒，這種說法看似符合直覺，但在醫學上並沒有任何證據支持。「外油內乾」的真正元凶往往不是單純缺水，而是皮膚屏障受損與角質代謝失衡的警訊。

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別被「代償性出油」誤導：油和水不是同一個開關

宋奉宜表示，皮膚出油能力主要受到荷爾蒙、體質、環境溫度與生活作息的影響；而角質層的含水能力則與天然保濕因子及皮膚屏障功能息息相關。簡單來說，控油與補水是兩套完全獨立運作的系統。宋奉宜比喻：「這就像學校裡的『體育組』和『教務組』，功能各自獨立。就算教務組（水分）缺人，體育組（油脂）也沒辦法產生支援。」

真正讓人產生「又油又乾」矛盾感受的關鍵，其實就因為皮膚的「天然乳化機制」失敗了。健康的肌膚會將分泌的油脂、汗水與角質蛋白完美混合，調配成一層「天然皮脂膜」，這就是肌膚自帶的隱形保濕乳液。如果過度洗臉、頻繁去油，或使用了不適合的保養方式破壞了這層防護罩，油脂和汗水就無法順利乳化角質。結果油脂只能像「堅硬皮革上的浮油」一樣飄在乾硬的角質表面；肉眼看起來油光滿面，但底層的角質蛋白失去保護，乾硬無法含水，進而引發乾繃與刺癢。

粉刺洗不掉、臉色暗沉？其實是角質代謝「大塞車」

看到鼻頭長滿黑頭或白頭粉刺、摸起來粗糙不平時，很多人的第一反應就是拿起洗臉刷狂刷，或是拼命擦酸類、用磨砂膏去角質，一心想把粉刺「清乾淨」。然而，這樣做往往粉刺沒洗掉，反而讓皮膚角質堆積得更狠狠、受損更嚴重。

宋奉宜說明，粉刺與暗沉正是表層乾硬的老廢角質「代謝大塞車」具體表現。當皮脂膜受損後，老廢角質無法順利乳化並且正常脫落；毛孔與汗腺口被阻擋的角質與皮脂也不斷累積、逐漸乾硬，終於形成「角質栓」：這就是怎麼洗都洗不掉的粉刺。

這種深部堵塞，光靠強力刷酸或磨砂進行淺層破壞是無濟於事的；反倒是盲目破壞會引起持續的發炎，讓防護能力變得更薄弱。乾硬角質在表面越堆越厚，阻礙了光線折射，臉色就會顯得暗沉、粗糙，失去健康的透明感。

吸油面紙可以用，但千萬別當「刮油刀」

夏天滿臉油光時，吸油面紙確實是暫時維持清爽的可能選項。但宋奉宜醫師提醒，吸油面紙本身沒有錯，重點在於「正確的使用手法」。正確的方法應該是用吸油面紙「輕輕按壓」帶走多餘的浮油，絕對不要在臉上用力來回摩擦。

如果錯把吸油面紙當成「刮油刀」大肆揉搓，很容易將皮膚表面僅存、用來維持生理乳化的保護性油脂也一併刮除。長期摩擦刺激更會讓角質層因受損而變得肥厚、乾硬；缺油缺水使其更加粗糙，摸起來就會出現顆粒感極重的「皮革感」，讓膚況陷入更難纏的惡性循環。

痘痘代謝急不得：細胞修復需要「自然週期」

面對臉上的青春痘，許多人總幻想能找到「一夜消痘」的神藥，卻忽略了青春痘本質上與毛孔阻塞及續發的發炎反應密切相關。宋奉宜表示，任何毛孔堵塞都需要時間代謝，組織的發炎更需要修復週期。常規的正規外用藥物治療，通常需要6至12週才能看到初步改善；若是使用口服A酸等相對劇烈的療程，同樣需要長達數月的時間才有明顯效果。

醫學療法尚且需要數週至數月的時間；如果某些保養品標榜「快速平痘、立即換膚」，最可能的作法只是利用強烈化學成分強迫角質剝落。這種做法雖然短期內看似讓臉變亮，長期下來卻可能讓皮膚更受傷。

夏天穩膚3原則：少破壞、給時間、看證據

想要找回穩定、不油不乾的健康美肌，宋奉宜建議掌握以下三大核心原則：

一、少破壞：清潔時只需使用溫冷水與溫和洗面乳，切勿同時疊加酸類、美白與磨砂產品，先穩住皮膚防護牆。

二、給時間：簡化保養程序後，至少給肌膚6到8週的觀察時間，切忌三天兩頭更換新品，讓皮膚無所適從。

三、守證據：若膚況持續無法預測，應尋求專業皮膚科醫師的協助。透過顯微影像（皮膚鏡）進行長期的肌膚監測與追蹤，用科學數據比對結構的真實變化，用客觀證據減少主觀的保養焦慮。

最好的控油不是吸乾，而是耐心與不傷害

宋奉宜總結，不論你用不用吸油面紙，健康細緻的嫩白真相永遠離不開「適度」與「耐心」。面對夏季肌膚又油又乾的困擾，請放下盲目吸油、用力摩擦以及狂熱去角質的酸類迷惘；相信皮膚的生理機制與修復有其自然的更新過程。減少不當的物理與化學干預，讓天然皮脂膜重新建立，肌膚就能找回健康的自癒節奏。

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