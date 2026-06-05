健康網》竹南凶嫌案發前曾朝郵局吼叫未就醫 認識「強制就醫」

竹南郵局。（翻攝google街景）

〔健康頻道／綜合報導〕苗栗縣竹南鎮驚傳一名36歲劉姓男子不滿竹南郵局有噪音，卻持刀砍死61歲楊姓郵務司機。竹南警方指出，劉父曾經在案發前，向警方稱劉嫌無精神方面相關疾病就醫紀錄，拒絕強制送醫。大眾在新聞上時常看到「強制就醫」，卻不清楚其定義；高雄市衛生局說明，強制就醫不等於強制住院，需要依法由醫師進行鑑定並作審查，才能判定是否可強制住院。

強制送醫就是強制住院嗎？那麼強制住院的流程是什麼？高雄市政府衛生局說明，強制送醫不等於強制住院，精神衛生法第48 條規定略以，發現疑似第三條第一項第一款所定狀態之人，有傷害他人或自己之虞者，應即護送前往就近適當醫療機構就醫。

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高雄市政府衛生局表示，若經專科醫師診斷為嚴重病人（是指病人呈現出與現實脫節之精神狀態， 致不能處理自己事務）， 經專科醫師診斷認定者狀態，且有傷害他人或自己或有傷害之虞， 有全日住院治療之必要， 但病人拒絕時，並由兩位指定專科醫師進行強制鑑定，並由醫療機構備妥相關文件送衛生福利部精神疾病強制鑑定強制社區治療審查會，判定是否許可強制住院。

另外，家人從醫院出院後拒絕回診，如何勸導就醫？高雄市政府衛生局說明，透過家人身體的不舒服作為引線，引導家人前往醫院或門診就醫，就醫時最好由1到2位家屬陪同就醫，並適時安撫個案不安情緒。

有些人覺得就診精神科會被貼上標籤，其實精神症狀就跟感冒、高血壓、心臟病一樣，透過適當醫療就會改善，家屬可以失眠等原因勸導就醫，減少對精神醫療的負面觀感。也可以與醫師討論居家治療的服務，由精神科專業人員到個案家中提供醫療，如藥物治療等服務。

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