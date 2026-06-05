健康網》心理壓力大恐早逝 醫談減少壓力荷爾蒙方法

有網友質疑總是不生氣的人，個性壓抑的人總是較早過世；醫師杜承哲引用研究指出，心理壓力大的確與較早死亡有正相關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有網友在thread上質疑，為何情緒暴躁，口無遮攔，生活習慣極差的人總是能夠長命百歲；反之總是不生氣的人，卻較早過世。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲在臉書粉專「杜承哲醫師」引用一項研究指出，長期心理壓力（psychological distress）與較高死亡率有關。

英國一項整合 10 個大型世代研究、共 68,222 人的分析發現：心理困擾越高的人，未來死亡風險越高，而且呈現劑量反應關係（dose-response）。也就是：一點點心理困擾 → 風險增加；中度困擾 → 增加更多；嚴重困擾 → 增加最多。

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杜承哲建議，大眾可以做的事情是劃出界線：「我是善良的人，但我不可能拯救世界」；「我愛孩子，但我需要獨處時間」；「我可以積極工作，但下班時間line不會回」。除此之外，有些人希望靠自己「消化」、「想通」，但很多人的惡意毫無道理，有些衰事純粹是機率。

神經科學很奇妙，有時候身體比思想更重要，你可以：改善睡眠、規律運動、降低慢性疲勞、降低咖啡因與長期焦慮刺激、接觸自然、穩定社交。在突發的事件造成焦慮和崩潰的時候，也有「急救」手段，那就是「生理性嘆息」。

杜承哲引用書籍內容提到有時情緒會搶著表現，否認情緒其實不見得對事情有幫助，長久下來同樣是內耗。但是這個呼吸方式，同樣也是讓身體被重啟，避免反芻情緒的危害，從自我毀滅的路拉進另一條軌道上。「這樣一來，你不用模仿那些外耗的人，也有機會享有低壓力荷爾蒙的身體狀態。」

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