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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

以為只是泌尿道感染！七旬翁拖延檢查 竟同時引爆「4種癌」

2026/06/05 09:55

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名7旬患者因病住院，意外揪出罹患皮膚癌。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名7旬患者因病住院，意外揪出罹患皮膚癌。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名70歲老翁因泌尿道感染發燒住院，抽血檢查發炎指數飆高，診斷是雙側急性腎盂腎炎，電腦斷層發現兩邊腎臟跟輸尿管都有積水，腎臟整個腫起來 醫師高度懷疑是癌症，發現罹患右側輸尿管癌、左側輸尿管癌及膀胱癌，由於患者右手上有腫瘤，切除一起化驗，竟也確診為皮膚癌，讓醫師驚呼超罕見。

這名老翁長住護理之家，因泌尿道感染發燒住院，院方建議他進一步檢查卻始終被拒絕，後來在家屬苦勸下，患者才做更詳細檢查，竟確診罹患右側輸尿管癌、左側輸尿管癌及膀胱癌、皮膚癌，一共4處癌症，但患者自覺身心俱疲，不願意進行手術。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者近兩年來到醫院檢查，每次皆發現有顯微性血尿，要他進一步檢查，患者卻以「嘸要緊啦！」拒絕。一個月前因泌尿道感染住院，檢查發現包括腎臟整個腫起來，程度是最嚴重的一級，擔心是癌症，便建議要再檢查，患者依舊堅持不要，家屬只好讓他出院。

黃品叡說，患者在家人苦勸下才答應，做了雙側輸尿管鏡切片、膀胱切片，由於患者右手背上有4公分的腫瘤，看起來有些許潰爛，因此一起切片檢查，沒想到，居然全部是惡性腫瘤。

黃品叡指出，膀胱癌、輸尿管癌早期最典型的症狀是無痛性血尿，初期多無疼痛感，也不一定有明顯症狀，部分患者會有急尿、解尿疼痛等症狀。如果出現血尿、反覆感染、腎水腫，一定不要輕忽，更不要放棄治療，才能提高治癒率。

李綜合醫院一名7旬患者因病住院，意外揪出罹患皮膚癌。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院一名7旬患者因病住院，意外揪出罹患皮膚癌。（記者張軒哲攝）

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