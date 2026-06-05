健康網》促進脂肪燃燒「熱量赤字」一次看懂

近來網路有不少知識網紅熱烈討論有關「熱量赤字」這項與減重格外重要的知識。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近來網路有不少知識網紅熱烈討論有關「熱量赤字」，減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」幫大家釐清什麼才是「熱量赤字」。

Q：熱量赤字是什麼？

蔡明劼表示，簡單來說，就是「吃進去的熱量少於身體消耗的熱量」。我們可以把身體想像成一個能量天平：

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攝取大於消耗：能量盈餘，會轉化為脂肪儲存。

攝取小於消耗：熱量赤字，身體在能量不足的情況下，就會被迫燃燒脂肪來當作燃料。

Q：熱量赤字是怎麼來的？

蔡明劼表示，熱量赤字是經過無數科學驗證的減重鐵律。不論是美國還是台灣的肥胖醫學治療指引，都開宗明義指出「減重需要熱量赤字」，這在臨床醫學上的證據等級是最高的 1A 級。不論用詞是叫熱量負平衡、熱量缺口還是熱量赤字，核心的科學原理都是同一件事。

Q：有沒有可能在熱量赤字的情況下還變胖？

蔡明劼認為「以生物學的能量守恆定律來說，不可能。」如果你一天消耗2000大卡卻只攝取1500大卡，除非你能進行光合作用自行產生能量，否則不可能平白無故變胖。

大家常有的誤解，是把「體重增加」和「變胖（脂肪增加）」劃上等號。你吃下一公斤的青菜或喝下大量的水，體重立刻會暫時增加，但那只是食物和水分的重量，不是脂肪。短期的體重波動還會受到鹽分攝取、月經週期、肝糖儲存量等許多因素影響，「不用自己嚇自己。」

Q：只要有熱量赤字，就算只吃垃圾食物也會變瘦嗎？

答案是肯定的。國外有許多人親身實測過，每天只吃冰淇淋或只吃麥當勞，只要總熱量有控制在赤字內，最後依然能減脂成功。但我必須強調，這代表「可行」，並不代表「推薦」。這種吃法會帶來嚴重的微量營養素不均衡，對健康毫無益處，我自己也絕對不會這樣吃。

Q：要達到熱量赤字，一定要每天拿著秤子精算卡路里嗎？

蔡明劼認為「不一定」。如果你能精準計算當然最理想，但在日常生活中，只要你對食物的營養成分有基本認知、懂得選擇優質的原型食物，注意飲食內容就足以自然達到熱量赤字。蔡明劼表示，「吃飽也能瘦」一直是自己學員們互動時的最高指導原則。

相反地，很多人精算熱量卻沒瘦，通常是因為低估了吃進去的食物熱量，或者高估了運動消耗量。這純粹是人為估算的誤差，而不是熱量赤字的原理出錯。

蔡明劼總結，想要健康瘦身，不必聽信那些譁眾取寵的非主流理論。只要回歸科學，遵循專業的醫療與營養建議，才是最省時省力的捷徑。

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