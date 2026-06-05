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登革熱風險攀升！台南仁德仁和里、新營永平里「插旗」

2026/06/05 15:37

對登革熱病媒蚊指數持續攀升高風險里插立黃色病媒蚊孳清宣導旗。（台南市政府提供）

對登革熱病媒蚊指數持續攀升高風險里插立黃色病媒蚊孳清宣導旗。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市截至今年第21週誘卵桶累計捕獲斑蚊卵粒數較去年同期增加2.4萬粒，本週共70個里別達到應動員防治標準，仁德區仁和里及新營區永平里為「登革熱高風險里」認定標準，依規定已插立黃色病媒蚊孳清宣導旗。

南市目前累計已有3例境外移入確診個案，顯示境外疫情威脅仍持續存在，不可掉以輕心。市長黃偉哲提醒，病媒蚊防治首重清除孳生源，請民眾定期巡檢住家室內外環境，徹底清除各類積水容器，及屋簷天溝等可能積水處，避免病媒蚊繁殖。

登防中心指出，每週針對誘卵桶陽性率及卵粒數偏高里別進行社區動員，截至今年度第20週為止，已有474里次達到應動員孳生源清除標準，共調查2萬7137戶，查獲3176個積水容器，其中53個檢出陽性孳生源；而第21週誘卵桶累計捕獲斑蚊卵粒數超過9.6萬粒，較去年同期增加約2.4萬粒，其中仁德區仁和里及新營區永平里為「登革熱高風險里」，已列管巡查。

衛生局長李翠鳳提醒市民，若近期曾前往登革熱流行地區，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節痛、噁心、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速前往醫療院所就醫，並主動告知醫師近期旅遊史、活動史及接觸史，以利及早診斷與通報。

防疫人員巡查社區容器是否孳生病媒蚊。（台南市政府提供）

防疫人員巡查社區容器是否孳生病媒蚊。（台南市政府提供）

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