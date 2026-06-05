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提升2癌症篩檢可近性 台南佳里奇美醫院攜手永星藥局跨界收件
〔記者劉婉君／台南報導〕響應國家補助癌症篩檢擴大為6項服務並推動社區健康，佳里奇美醫院院長田宇峯今（5）日宣布，與在地的永星藥局策略合作，針對大腸癌與胃癌篩檢，推出跨界收件服務，民眾可就近至永星藥局繳回檢體，減少往返醫院的不便，提升篩檢可近性。
田宇峯表示，許多民眾在醫院領取大腸癌篩檢採便管後，常對需再度回醫院繳交檢體感到不方便，尤其舟車勞頓與停車困難，更是導致繳回意願低的主因，透過與永星藥局合作，民眾在醫院領取採便管後，可直接將檢體繳回至永星藥局，節省時間與交通成本，讓篩檢流程更加便利。
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而永星藥局緊鄰大台南公車佳里站，七股、將軍、西港等周邊地區居民不論搭乘公車或至佳里市區辦事、購藥後順道前往繳交檢體，都很方便，期能藉此提升民眾參與篩檢的意願。
佳里奇美醫院家庭醫學科主任柯俊宏強調，早期發現、早期治療是預防癌症的關鍵，針對大腸癌與胃癌篩檢，民眾可於每週一至週五上班日，將檢體繳回至永星藥局，由專人協助收件並送回醫院檢驗。若篩檢結果顯示異常，醫院會主動聯繫民眾，安排後續諮詢、進一步檢查與治療，提供全方位的健康照護。
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