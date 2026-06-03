辨識認知程度能靠它？研究：書寫測試或可檢測認知障礙

研究發現，書寫測試或許能用於檢測認知障礙。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕葡萄牙1項研究發現，書寫測試或許能用於檢測認知障礙，聽寫尤其能揭示與認知障礙相關的細微差異。此研究發表在《人類神經科學前沿》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，書寫既依賴精細的運動技能，也依賴複雜的心理過程。由於書寫對大腦要求很高，因此書寫的變化可能有助於揭示認知衰退。

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對此葡萄牙埃武拉大學的研究團隊，探討認知障礙老年人和認知正常老年人在書寫上是否存在差異。研究團隊招募58名年齡在62歲至92歲之間的老年人，他們住在養老院，其中38人已被診斷出患有某種形式的認知障礙。參與者使用鋼筆和數位板完成2種類型的書寫練習。

在鋼筆任務中，參與者需要在20秒內畫出10條水平線，並在同一時間內在紙上畫至少10個點。數位板任務要求參與者書寫兩個不同複雜程度的句子，來測量其書寫速度，參與者可以選擇從卡片上抄寫文字或聽寫。

研究團隊發現，簡單的鋼筆練習無法區分認知障礙患者和認知正常者，因為此任務主要依賴基本運動技能，可能難度不足以揭示細微認知差異。

參與者在數位板任務中選擇抄寫，同樣未能顯示顯著差異。但參與者選擇聽寫，就能清楚展現認知障礙組與正常組之間的差異。研究團隊推測，這是因為聽寫對工作記憶和執行功能提出了更高的要求。

研究團隊表示，聽寫任務更加敏感，因為它要求大腦同時處理多項任務，包括聆聽、處理語言、將聲音轉化為書面形式。在聽寫任務中差異會顯著顯現，更長或更難的句子會對認知資源造成更大壓力。

研究團隊也觀察到，不同的書寫特徵可能以不同的方式反映認知衰退。認知障礙患者在較短的聽寫句子中有2個指標特別突出，分別是起始時間和筆畫數。而在較複雜的句子中，垂直長度、起始時間和書寫長度則成為重要的預測指標。

研究團隊解釋，書寫時間和筆畫組織與大腦如何規劃和執行動作密切相關，而這取決於工作記憶和執行控制。隨著認知系統衰退，書寫速度會變慢、筆畫更零散、協調性更差。相較之下其他特徵可能相對保持完好，尤其是在認知衰退的早期階段，因此它們作為指標的敏感性較低。

研究團隊指出，此研究利用簡單的書寫任務和易於使用的數位工具，有望成為在醫生診間等場所監測認知衰退的實用方法。由於此方法成本相對較低，因此有可能被納入常規臨床護理中。

但研究團隊也強調，此方法仍處於早期發展階段。需要進行更大規模、更多樣化的長期研究來證實這些發現。

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