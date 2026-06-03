自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

辨識認知程度能靠它？研究：書寫測試或可檢測認知障礙

2026/06/03 14:48

研究發現，書寫測試或許能用於檢測認知障礙。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究發現，書寫測試或許能用於檢測認知障礙。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕葡萄牙1項研究發現，書寫測試或許能用於檢測認知障礙，聽寫尤其能揭示與認知障礙相關的細微差異。此研究發表在《人類神經科學前沿》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，書寫既依賴精細的運動技能，也依賴複雜的心理過程。由於書寫對大腦要求很高，因此書寫的變化可能有助於揭示認知衰退。

對此葡萄牙埃武拉大學的研究團隊，探討認知障礙老年人和認知正常老年人在書寫上是否存在差異。研究團隊招募58名年齡在62歲至92歲之間的老年人，他們住在養老院，其中38人已被診斷出患有某種形式的認知障礙。參與者使用鋼筆和數位板完成2種類型的書寫練習。

在鋼筆任務中，參與者需要在20秒內畫出10條水平線，並在同一時間內在紙上畫至少10個點。數位板任務要求參與者書寫兩個不同複雜程度的句子，來測量其書寫速度，參與者可以選擇從卡片上抄寫文字或聽寫。

研究團隊發現，簡單的鋼筆練習無法區分認知障礙患者和認知正常者，因為此任務主要依賴基本運動技能，可能難度不足以揭示細微認知差異。

參與者在數位板任務中選擇抄寫，同樣未能顯示顯著差異。但參與者選擇聽寫，就能清楚展現認知障礙組與正常組之間的差異。研究團隊推測，這是因為聽寫對工作記憶和執行功能提出了更高的要求。

研究團隊表示，聽寫任務更加敏感，因為它要求大腦同時處理多項任務，包括聆聽、處理語言、將聲音轉化為書面形式。在聽寫任務中差異會顯著顯現，更長或更難的句子會對認知資源造成更大壓力。

研究團隊也觀察到，不同的書寫特徵可能以不同的方式反映認知衰退。認知障礙患者在較短的聽寫句子中有2個指標特別突出，分別是起始時間和筆畫數。而在較複雜的句子中，垂直長度、起始時間和書寫長度則成為重要的預測指標。

研究團隊解釋，書寫時間和筆畫組織與大腦如何規劃和執行動作密切相關，而這取決於工作記憶和執行控制。隨著認知系統衰退，書寫速度會變慢、筆畫更零散、協調性更差。相較之下其他特徵可能相對保持完好，尤其是在認知衰退的早期階段，因此它們作為指標的敏感性較低。

研究團隊指出，此研究利用簡單的書寫任務和易於使用的數位工具，有望成為在醫生診間等場所監測認知衰退的實用方法。由於此方法成本相對較低，因此有可能被納入常規臨床護理中。

但研究團隊也強調，此方法仍處於早期發展階段。需要進行更大規模、更多樣化的長期研究來證實這些發現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中