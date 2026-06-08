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健康網》擦防曬反而長痘痘 醫：這3項最重要

2026/06/08 15:43

很多人擦防曬反而長痘痘，皮膚科醫師黃星瑋表示，成分、質地、膚質適配才是重點。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

很多人擦防曬反而長痘痘，皮膚科醫師黃星瑋表示，成分、質地、膚質適配才是重點。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人困惑「天天擦防曬，痘痘卻一直冒？我是不是不適合擦防曬？」皮膚科醫師黃星瑋在臉書粉專「皮膚星知識｜黃星瑋醫師」表示，門診中有些痘痘患者會說：「醫師，我擦防曬後粉刺好像變多了。」、「是不是化學性防曬害我長痘？」、「物理防曬是不是一定比較安全？」甚至有人因此乾脆不擦防曬。

黃星瑋表示，很多時候，問題不一定出在防曬濾劑本身，反而可能和配方中的油脂、潤膚酯類、較厚重的載體、防水、抗汗膜形成配方有關。

而一些常被討論、部分油性肌或痘痘肌可能較需要留意的成分例如：Isopropyl Myristate、 Isopropyl Palmitate、 Myristyl Myristate、 Ethylhexyl Palmitate。並不是所有人都會長痘，但部分族群可能較容易出現閉鎖粉刺或悶痘。另外像：椰子油（Coconut Oil）、可可脂（Cocoa Butter）、小麥胚芽油（Wheat Germ Oil），有些人使用完全沒問題，但油性肌、痘痘肌或容易長閉鎖粉刺的人，可能要稍微注意。所以「化學防曬」不代表一定致痘；「物理防曬」也不代表一定不長痘。真正重要的是：成分、質地、膚質適配。

痘痘肌挑防曬，我通常更在意：是否過度厚重、是否容易悶住毛孔、是否適合長時間配戴口罩、卸除是否完整；而不是只看「物理還是化學」。因為適合你的，才是好防曬！

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