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健康網》火龍果是排便神器！ 營養師提醒4族群別跟風狂吃
〔健康頻道／綜合報導〕火龍果口感清爽、多汁香甜，是夏季受歡迎的水果之一。然而，營養師高敏敏提醒，雖然火龍果富含水分、膳食纖維及植化素，但並非人人都適合大量食用，尤其腸胃敏感者、腎臟功能不佳者、糖尿病患者及容易脹氣族群，更應留意攝取量，以免引發不適或增加身體負擔。
高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，火龍果因鮮豔外型與豐富水分，被譽為「神聖之果」，不論白肉或紅肉品種，都擁有獨特香氣與甜度。除了口感清爽外，其營養價值也受到關注，是少見兼具補水、抗氧化與幫助代謝的水果。
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高敏敏說明，火龍果含有豐富膳食纖維與寡糖，有助軟化糞便及促進腸胃蠕動，對改善排便不順具有幫助。此外，火龍果中的花青素、甜菜紅素及維生素C等成分，也具有抗氧化作用，有助對抗自由基、維持好氣色。
他接著表示，由於火龍果含水量超過8成，不僅適合炎熱天氣食用，也能作為運動後補充水分的水果來源。同時，其富含鉀離子，有助維持體內水分平衡，減少水腫感。果肉中常見的小黑籽則含有維生素E，可作為日常抗氧化營養來源之一。
高敏敏提醒，火龍果雖然營養豐富，仍有部分族群需特別留意。由於其水分及纖維含量高，腸胃敏感者可能出現腹瀉或脹氣；腎臟功能不佳者則需注意鉀含量，避免血鉀過高；糖尿病患者雖可食用，但因屬中GI水果，仍應控制攝取份量；而本身容易脹氣的人，也不宜一次吃太多。
高敏敏補充，火龍果皮薄膜不用剝到完全乾淨，因為果皮附近的植化素更豐富，只要外皮清洗乾淨就可以安心吃，而且吃紅肉火龍果後排便變紅是正常的，別因此被嚇到。
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