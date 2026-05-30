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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

人體首見！男子同時移植豬肝與兩顆豬腎 成功運作近5天

2026/05/30 13:04

中國研究團隊進行異種器官移植手術。研究人員首度將基因改造豬肝與兩顆豬腎同時移植至腦死患者體內，成為目前已知首例多器官豬對人移植實驗；示意圖。（圖翻攝自X）

中國研究團隊進行異種器官移植手術。研究人員首度將基因改造豬肝與兩顆豬腎同時移植至腦死患者體內，成為目前已知首例多器官豬對人移植實驗；示意圖。（圖翻攝自X）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國研究團隊首度將一個基因改造豬肝與兩顆基因改造豬腎，同時移植到一名腦死男子體內，移植器官成功運作近5天，成為目前已知首例多器官豬對人移植實驗。

根據國際頂尖科學期刊《自然》（Nature）網站報導，這名53歲男子生前患有嚴重慢性腎臟病，因腦部出血被確認腦死後，在家屬同意下接受移植手術。相關研究成果已刊登於醫學期刊《Med》。過去豬對人移植多以單一器官為主，包括心臟、腎臟、肺臟或部分肝臟；同時移植完整豬肝與兩顆豬腎，則是首次嘗試。

研究團隊使用來自基因改造豬的器官。這些豬經過6項基因編輯，其中3個豬基因被移除以降低排斥風險，另加入3個人類基因以改善血液凝固問題。手術後19小時，移植的豬肝已開始分泌膽汁，顯示具備正常功能；兩顆豬腎則讓原本異常偏高的肌酸酐與尿素數值恢復正常，顯示腎臟也開始發揮作用。

36小時後出現排斥跡象　距臨床應用仍有距離

不過研究團隊也發現，手術約36小時後開始出現早期排斥現象。研究人員觀察到，豬肝與豬腎中的部分豬細胞逐漸被人體細胞取代，顯示免疫系統已辨識出外來器官。此外，豬肝部分區域還出現組織壞死與微小血栓。研究團隊也發現一種與發炎反應有關的免疫細胞明顯增加，未來可能成為降低器官排斥的新治療目標。

研究人員表示，全球器官捐贈長期供不應求，而多器官移植患者往往更難等到合適捐贈者。這項研究顯示，同時移植多個豬器官在技術上具有可行性，但目前成果主要來自腦死患者實驗，距離活體病患的常規治療仍需更多研究驗證。

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