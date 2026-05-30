桃療辦精神科用藥講座 強化基層辨識副作用能力

衛生福利部桃園療養院辦理「認識精神科用藥及副作用因應」教育講座。（桃園療養院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部桃園療養院為強化基層人員對精神疾病與治療歷程的理解，日前辦理「認識精神科用藥及副作用因應」教育講座，希望提升社區關懷訪視員藥品專業知識與實務應用能力，更有效促進個案用藥遵從、及早辨識副作用。

講座課程內容包括抗精神病藥品、抗憂鬱藥品等常用精神科藥物的作用機轉、常見副作用、臨床表現等，藥師鄭淑文說，以抗精神病藥物為例，可能引發錐體外症候群，出現顫抖、僵硬或動作遲緩，若出現高燒、意識改變、肌肉僵直等嚴重副作用的警訊時，訪視員應即時協助個案就醫，避免延誤治療時機。

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鄭淑文說，訪視員除症狀辨識外，也應著重實務應用、溝通技巧，才能適切提供個案與家屬的用藥衛教與心理支持，例如個案若因副作用不適而產生停藥念頭時，訪視員可引導個案回診與醫師討論調整用藥，而非自行中斷治療，才能維持治療穩定性；訪視員是銜接醫療端與社區端的重要橋樑，若具備基礎用藥知識、副作用辨識能力，將有助於提升個案治療穩定度與整體照護品質，助社區照護網絡更完善。

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