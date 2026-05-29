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減重方法「茶葉蛋加黑咖啡」爆紅 副市長靠它當「台中張信哲」

2026/05/29 19:31

副市長鄭照新分享「黑咖啡、茶葉蛋」飲食法，並笑稱提出建議的市議員吳建德（左二）才是「張信哲產生器」。（記者廖耀東攝）

副市長鄭照新分享「黑咖啡、茶葉蛋」飲食法，並笑稱提出建議的市議員吳建德（左二）才是「張信哲產生器」。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕「幸福不代表幸福肥，而是健康幸福！」台中市副市長鄭照新今（29日）上午出席「2026台中星燃計畫：燃脂升級行動」記者會時，以驚人瘦身成果成為全場焦點。原本深受體重過重與痛風困擾的他，如今已成功減重24公斤，整體外型明顯消瘦，被不少人笑虧越來越像歌手張信哲。

鄭照新更首度公開自己的減重秘訣，坦言最大功臣之一，正是市議員吳建德提供的「茶葉蛋＋黑咖啡」飲食法。他表示，透過高蛋白搭配無糖咖啡，不僅能提升飽足感，也有助於降低攝取精緻澱粉與含糖飲料的慾望，短短2個月內就成功瘦下10公斤。

副市長鄭照新分享飲食控制「黑咖啡茶葉蛋」，成功二個月減重10公斤。（記者廖耀東攝）

副市長鄭照新分享飲食控制「黑咖啡茶葉蛋」，成功二個月減重10公斤。（記者廖耀東攝）

「戒糖最難熬時，我靠氣泡水撐過去。」鄭照新說，過去自己非常依賴甜食，但後來以氣泡水替代含糖飲料，加上每日騎Ubike通勤，提高活動量後，減重效果比單靠節食還更明顯。

他也幽默表示，現在大家都笑稱吳建德根本是「張信哲產生器」，因為不少人減肥成功後，都被說神似張信哲。現場笑聲不斷，也讓「咖啡＋茶葉蛋」意外成為整場星燃計畫記者會最熱門話題。

副市長鄭照新分享飲食控制「黑咖啡茶葉蛋」，成功二個月減重10公斤。（記者廖耀東攝）

副市長鄭照新分享飲食控制「黑咖啡茶葉蛋」，成功二個月減重10公斤。（記者廖耀東攝）

藝人陳艾熙是星燃計畫的代言人。（記者廖耀東攝）

藝人陳艾熙是星燃計畫的代言人。（記者廖耀東攝）

副市長鄭照新分享「黑咖啡、茶葉蛋」飲食法，並笑稱提出建議的市議員吳建德（左二）才是「張信哲產生器」。（記者廖耀東攝）

副市長鄭照新分享「黑咖啡、茶葉蛋」飲食法，並笑稱提出建議的市議員吳建德（左二）才是「張信哲產生器」。（記者廖耀東攝）

副市長鄭照新分享飲食控制「黑咖啡茶葉蛋」，成功二個月減重10公斤。（記者廖耀東攝）

副市長鄭照新分享飲食控制「黑咖啡茶葉蛋」，成功二個月減重10公斤。（記者廖耀東攝）

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