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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

研究：50歲以下大腸癌發生率上升 30多歲也可能中鏢

2026/05/29 13:55

研究發現，雖然老年族群大腸癌發生率下降，但50歲以下成年人的發生率不斷上升。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

研究發現，雖然老年族群大腸癌發生率下降，但50歲以下成年人的發生率不斷上升。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞士1項大型研究發現，雖然老年族群大腸癌發生率下降，但50歲以下成年人的發生率不斷上升。此研究發表在《歐洲癌症》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，大腸癌是全球最常見的癌症之一，其新發病例數位居第三，癌症相關死亡人數則排名第二。根據世界衛生組織統計，2022年全球有超過190萬人被診斷出罹患大腸癌，近90萬人死於此病。

大腸癌也是瑞士三大最常診斷癌症之一，每年約有4500例新病例。為了更了解大腸癌，瑞士日內瓦大學醫學院外科系副教授邁耶（Jeremy Meyer）與日內瓦癌症登記處的流行病學家富尼耶（Evelyne Fournier）博士合作，共同進行瑞士首個針對年輕成年人大腸癌的全國性研究。

該分析研究了1980年至2021年間確診的9萬6410例大腸癌病例，數據來自日內瓦癌症登記處和瑞士國家癌症登記局。研究團隊發現，50歲前確診的癌症佔所有大腸癌病例的6.1%。在這一年輕族群中發病率每年增長約0.5%，達到每10萬人年近7例，意思每年在大約10萬名成年人中會有7人罹患大腸癌。

此模式與50至74歲成年人群（篩檢計畫主要目標族群）的情況形成鮮明對比。在該族群中，男性發生率下降了1.7%，女性下降了2.8%。

研究團隊還發現，大腸癌在年輕族群中越來越常見外，甚至包括一些30多歲的年輕人。邁耶說「現在一些30多歲的人也出現了病例。他們既沒有個人病史，也沒有家族病史。這些患者往往確診較晚，此時癌細胞已經轉移。」

研究團隊指出，識別預警訊號對於改善預後至關重要。持續性腹痛、血便、排便習慣改變和不明原因的體重減輕等症狀不應被忽視，而應及時就醫。

目前研究團隊仍在努力探究為何大腸癌在年輕人中發生率不斷上升。多種因素可能導致此現象，包括飲食和生活方式的改變和肥胖率的上升。研究人員補充，目前尚無單一因素能夠解釋此成長趨勢，仍需進一步研究。

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