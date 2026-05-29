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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

男胸悶2個月查出冠狀動脈嚴重鈣化 醫「隔山打牛」救命

2026/05/29 12:27

羅健賢醫師表示，血管壁鈣化嚴重時，可使用血管內震波碎石術協助破壞鈣化結構，且不傷及周邊組織。（圖由大千綜合醫院提供）

羅健賢醫師表示，血管壁鈣化嚴重時，可使用血管內震波碎石術協助破壞鈣化結構，且不傷及周邊組織。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名72歲男性，有高血壓、糖尿病及高血脂等慢性病史。近2個月來，他頻繁出現間歇性胸悶，至大千綜合醫院門診檢查，發現除了冠狀動脈變得狹窄，其中一條更有嚴重的血管壁鈣化，裝設支架也未能改善胸悶情形，經自費接受「血管內震波碎石術」治療，將病灶解決。

大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，該名老翁門診檢查，經心肌灌注掃描顯示有明顯心肌缺血問題。進一步安排心導管冠狀動脈攝影檢查發現，有三條冠狀動脈狹窄程度均超過90％，其中右冠狀動脈更合併嚴重的血管壁鈣化（石灰化）。

老翁雖然先接受左冠脈介入治療，置放4支塗藥支架，並配合藥物治療一個月，但頑固的胸悶症狀依然存在。經醫療團隊評估後，決定針對右冠狀動脈進行「血管內震波碎石術」治療。

羅健賢指出，當血管壁鈣化厚度過高或呈現偏心型鈣化時，若強行使用傳統的高壓氣球擴張，不僅難以震碎鈣化環，反而容易使壓力往相對正常的血管壁推擠，增加血管破裂的致命風險。新型的「血管內震波碎石術」利用低壓氣球搭配震波能量，如同「隔山打牛」般精準破壞鈣化結構，而不傷及周邊正常組織。

羅健賢表示，血管內震波碎石術雖具備極高成功率與安全性，但目前健保尚未全額給付。此外，若遇到極端嚴重、連小氣球都無法通過的冠脈狹窄病灶，則需要合併「冠狀動脈旋磨術」一起使用，才能徹底把血管完全撐開，達到良好的長期療效。

大千醫院表示，以往這類重症心血管患者都必須轉院去外縣市醫學中心處理。現在，醫院有相關設備，且擁有符合衛福部認證資格的心臟內科介入醫師，可讓鄉親免去奔波之苦。該名老翁於術後隔天即可出院，也是苗栗縣首例成功應用此技術的個案。

老翁的右冠狀動脈狹窄，更合併嚴重的血管壁鈣化（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

老翁的右冠狀動脈狹窄，更合併嚴重的血管壁鈣化（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

老翁接受血管內震波碎石術後，順利打通血管（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

老翁接受血管內震波碎石術後，順利打通血管（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

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