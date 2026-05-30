健康網》血管最怕慢性發炎！ 醫推「1辛香料」助減少氧化傷害

醫師張家銘表示，日常料理加入少量薑，有助提升風味並融入健康飲食習慣，可幫血管降發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為薑只是讓身體變暖的食材，精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，薑的辣可幫血管降發炎、減少氧化破壞壓力，甚至影響代謝狀態。血管一旦長期處於發炎與壓力環境，恐累積健康風險。他建議，不妨透過日常飲食攝取，如煮湯、炒菜或無糖薑茶，讓溫熱感自然融入飲食。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，一篇發表於2026年《Diabetology & Metabolic Syndrome》的研究，整理296 個隨機對照試驗、共43,570 位參與者的資料。該研究顯示，薑可能不只是傳統食材，也可能影響發炎、血糖、血脂、氧化壓力與整體代謝健康。

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張家銘說明，薑之所以受到關注，與其中的薑辣素與薑烯酚有關，這些活性成分可能進入細胞後，參與調節發炎訊號與幫細胞減少氧化壓力，使身體減少長期「生鏽式」傷害，降低血管內皮壓力。

他接著說，薑也可能提升抗氧化能力，減少氧化壓力對血管與脂質的破壞，降低動脈斑塊形成風險。同時，薑與空腹血糖、糖化血色素及胰島素阻抗改善有關，血糖較穩定時，血管受到的刺激也會相對減少。

有關薑的日常應用，張家銘建議，薑可透過日常飲食攝取，煮魚湯時放幾片薑，湯頭會多一點清香；煮雞湯時，薑的溫潤會融進湯裡；煮蔬菜湯、豆腐湯時，加一點薑，原本淡淡的湯會多一層溫暖的尾韻。蒸魚、炒青菜、煮豆腐時，薑不一定要很多，幾片、幾絲就夠。

不過他提出警告，研究中常見補充劑量約為每日1000至2000毫克，但仍需依個人狀況謹慎使用，尤其是正在服用抗凝血或降血糖藥物者，高劑量薑補充品一定要先跟醫師討論。

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