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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

台灣男性每3人中 2人有「夜尿」困擾！醫：恐增加跌倒與骨折風險

2026/05/28 15:42

台灣泌尿科醫學會與台灣尿失禁防治協會公布「台灣男性夜晚『泌』辛大調查」發現，40歲以上男性每3人就有2人每晚起床解尿2次以上，但高達74%從未就醫，推估全台約有435萬名潛在夜尿症患者。（記者侯家瑜攝）

台灣泌尿科醫學會與台灣尿失禁防治協會公布「台灣男性夜晚『泌』辛大調查」發現，40歲以上男性每3人就有2人每晚起床解尿2次以上，但高達74%從未就醫，推估全台約有435萬名潛在夜尿症患者。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣泌尿科醫學會與台灣尿失禁防治協會公布「台灣男性夜晚『泌』辛大調查」發現，台灣40歲以上男性每3人就有2人有夜尿困擾，但高達74%未曾就醫，推估全台約有435萬名潛在夜尿症患者。醫師提醒，若每晚起床解尿2次以上，且夜尿量超過全天1/3，可能是夜間多尿症。長期夜尿不只影響睡眠與性功能，也可能增加跌倒、骨折與代謝惡化風險。

一名約50歲男性上班族，原本每晚起床尿尿2次，後來逐漸惡化到4次，不僅白天精神不濟，還因頻繁起身上廁所吵醒太太，最後甚至分房睡。經醫師診斷為「夜間多尿症」，透過調整飲水習慣、減少咖啡因與酒精攝取，並搭配補充抗利尿激素藥物後，夜尿次數成功降至2次，夫妻也重新恢復同床睡眠。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，一晚起床如廁2次以上，就屬於夜尿症；若夜間尿量超過全天尿量三分之一，則可能是夜間多尿症。台灣尿失禁防治協會秘書長林友翔指出，正常情況下，人體夜間睡眠時抗利尿激素會增加，以減少夜間尿量，但部分患者因抗利尿激素分泌不足，導致腎臟無法有效濃縮尿液，進而出現夜尿頻繁問題。

調查顯示，超過半數男性忍耐夜尿長達2年，44%起床後仍感到疲累，41%認為性功能受到影響，甚至影響伴侶關係，另有近3成容易情緒低落。台灣泌尿科醫學會秘書長薛又仁表示，多數人不就醫主因是「覺得可以忍」，但北中南原因也不同，北部人嫌看診等待時間長，南部人不知道夜尿可治療，中部與東部則有人誤以為靠保健品、成藥或中醫即可改善。

台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩提醒，夜尿不只影響睡眠品質，更可能增加跌倒、骨折與代謝惡化風險，中高齡族群尤其不能輕忽。林友翔也推廣「夜尿23醫」口訣，若夜間起床解尿2次以上，且夜尿量超過全天1/3、約等於700ml寶特瓶容量，就應儘速至泌尿科檢查。

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