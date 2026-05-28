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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》比記憶衰退早一步！ 醫揭走路出現1狀況恐是失智警訊

2026/05/28 15:06

走路變慢、步伐變小，可能不只是年紀大、腳沒力，也與大腦健康有關；情境照。（圖取自freepik）

走路變慢、步伐變小，可能不只是年紀大、腳沒力，也與大腦健康有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕走路變慢不只是年紀大、腳沒力，也可能是大腦退化在敲門。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢發文說明，走路是全身最複雜的協調任務之一，舉凡運動、平衡、空間感知、注意力，都需要大腦同步處理，一旦缺少任一環節，出現步伐變小、步態不穩、走路遲緩等狀況，都可能是神經出現問題，恐與失智、帕金森氏症等5類大腦疾病有關；尤其失智患者常在記憶力明顯下降之前，步態速度就已出現變慢警訊。

走路變慢 大腦退化5警訊

謝炳賢於臉書粉專發文表示，很多人以為走路只需要腿部肌肉運動，其實走路變慢，很可能是大腦退化在敲門，研究發現，步態速度變慢與以下5種神經問題高度相關：

失智症前兆：輕度認知障礙（MCI）的患者，往往在記憶力明顯下降之前，步態速度就已經悄悄變慢。大腦萎縮從海馬迴開始，但對行走的影響其實更早出現。

帕金森氏症早期：步伐變小、走路拖腳、手臂擺動減少，這些都是多巴胺系統退化的典型表現，很多患者誤以為只是老化，反而錯過黃金治療期。

常壓性水腦症：腦脊髓液過度積聚在腦室，壓迫周圍腦組織，最典型的表現就是「磁鐵步」，走路時雙腳像被地板黏住，舉步維艱，步距變得很小。

慢性硬腦膜下血腫：很多長輩只是輕微碰撞，數週後，血水慢慢積在硬腦膜下，壓迫大腦，症狀包括步態不穩、嗜睡、反應變慢、單側肢體無力。

腦小血管病變：大腦深層的微小中風會影響白質傳導路徑，讓訊號傳遞斷線，導致走路遲緩、步伐不穩，卻沒有明顯偏癱症狀而容易被忽略。

走路變化5徵兆 中2個小心

謝炳賢提醒，走路變慢不會突然發生，大腦通常會提早發出線索，包括：1.走路時開始習慣盯著地板看，就代表平衡感和空間判斷開始變差；2.轉彎時需要多走幾步才能完成，代表大腦對方向切換的反應變慢；3一邊走路一邊說話就容易跌倒，表示大腦同時處理兩件事的能力下降，也是認知退化的重要警訊；4. 步伐越走越小、越走越慢；5.手臂擺動不對稱。

謝炳賢強調，上述走路變化5徵兆若出現2個以上，若近期內又有腦部碰撞或晃動的事件，建議盡快尋求神經外科醫師評估，以期早期發現問題，早期接受治療。

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