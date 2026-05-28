元凶不是累！莫名痠痛、泌尿道反覆結石 竟罹萬分之2.5腫瘤

彰基總院長陳穆寬指出，副甲狀腺僅米粒大小約0.5公分，卻肩負調節人體鈣離子平衡的重要功能。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕長期肌肉痠痛、容易疲倦，還反覆泌尿道結石，別只以為是老化、太累或水喝太少，有時問題可能出在罕見的副甲狀腺腫瘤。醫學中心彰化基督教醫院日前收治1名54歲婦人，因多年肌肉痠痛與疲倦反覆求醫，吃止痛藥和肌肉鬆弛劑始終無效，轉診後才查出是副甲狀腺腫瘤導致原發性副甲狀腺機能亢進，接受微創手術治療後，精神體力明顯改善，找回自信與快樂。

收治患者的彰基總院長陳穆寬表示，這名婦人近年輾轉多家醫療院所治療，但症狀一直未改善，且長期有泌尿道結石問題。門診詳細問診與評估後，發現她除了肌肉痠痛、疲倦，也有高血鈣常見症狀，因此懷疑與副甲狀腺功能異常有關。

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經抽血檢查，患者血鈣值高達12.8 mg/dL，明顯高於正常值，院方隨即安排甲狀腺及副甲狀腺超音波檢查，發現副甲狀腺腫大，再透過核醫掃描確認為副甲狀腺腫瘤。

陳穆寬指出，副甲狀腺僅米粒大小約0.5公分左右，卻肩負調節人體鈣離子平衡，一旦長出腫瘤，會讓副甲狀腺素分泌過多，造成血鈣升高，進一步引發肌肉痠痛、全身無力、容易疲倦、食慾不振、噁心、便秘、情緒起伏、注意力變差，以及反覆泌尿道結石、骨質流失，嚴重時甚至可能影響腎功能與心血管健康。

有民眾肌肉莫名酸疲倦、反覆泌尿道結石，長期吃藥無效，轉診彰基醫學中心被診斷出為罕見副甲狀腺腫瘤，接受手術切除治療後馬上精氣十足，虎虎生風。（記者張聰秋攝）

臨床經驗顯示，副甲狀腺腫瘤發生率極低，約為萬分之2.5，換算約每10萬人有25人，若為惡性腫瘤則更罕見，年發生率每1000萬人才有5例。由於罕見，常被誤以為只是疲勞、退化或其他疾病，因此容易延誤診斷與治療時機。

彰基耳鼻喉暨頭頸部主任謝明妤表示，目前治療以手術切除為主，院內導入ICG螢光3D內視鏡系統，可協助精準定位副甲狀腺位置，降低傷及聲帶神經及其他頸部重要器官，多數患者術後隔天即可出院，手術也幾乎不會出血。她提醒，若長期有不明原因疲倦、肌肉痠痛，又合併反覆泌尿道結石，建議進一步檢查血鈣與副甲狀腺功能，避免拖到腎臟與骨骼出問題才發現病因。

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