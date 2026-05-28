健康網》伊波拉疫情升溫！初期症狀酷似感冒 致死率最高達恐9成

伊波拉疫情在剛果民主共和國與烏干達快速升溫，引發國際關注。示意圖。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕伊波拉疫情在剛果民主共和國與烏干達快速升溫，引發國際關注。疾管署已宣布將兩國旅遊警示提升至第三級「警告」（Warning），返台旅客須自主健康管理21天。根據無國界醫生網站提醒，伊波拉疾病初期症狀與許多常見傳染疾病相似，患者通常突然出現高燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，與瘧疾、流感非常類似。若發展為重症，也可能因休克併發多重器官衰竭，此種情況導致患者死亡的比例高達9成。

疾管署表示，截至5月24日，剛果民主共和國已累計112例確診病例，其中11人死亡，另有906例疑似病例、223例疑似死亡；烏干達則累計7例確診、1例死亡。另，有1名美國公民在當地醫療機構接觸病毒後確診。

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無國界醫生網站表示，伊波拉疾病是一種罕見但致命的病毒性出血熱，致死率介於25%至90%之間。由於病毒傳播快速、重症風險高，且部分病毒至今仍缺乏核准疫苗與治療藥物；因此，每當疾病爆發，都可能對醫療與社區安全造成巨大壓力。加上疾病初期症狀與許多疾病類似，難以透過症狀辦別，使診斷與控制的難度提升。

伊波拉疾病病毒

無國界醫生網站說明，伊波拉疾病最早於1976年被發現，該病毒屬於線狀病毒科（Filoviridae）成員，外型為長條狀，有時呈分岔或捲曲狀。目前已知共有6種病毒，其中最常引發大型疫情的病毒，包括：

●伊波拉病毒過去被稱為薩伊伊波拉病毒（Zaire ebolavirus）

●蘇丹病毒（ Sudan virus ）

●班迪布交病毒（Bundibugyo virus）

伊波拉疾病傳播方式

伊波拉疾病的傳播方式是「接觸感染」。當人類直接接觸感染者或受感染動物的血液、體液、分泌物或是屍體時，便可能受到感染；尤其在皮膚表面受損的情況下，感染風險更甚。

人與人的傳播中，患者的主要照顧者、家人、醫護人員與處理遺體的人員，往往是最容易暴露於風險中的族群。除了血液、體液外，受到感染者體液污染的環境，如：衣物、床單與醫療器材，都可能成為病毒傳播的媒介。

伊波拉疾病的症狀

伊波拉疾病初期症狀與許多常見傳染疾病相似，因此不容易第一時間辨識。患者通常會突然出現高燒、頭痛、肌肉痠痛、倦怠與喉嚨痛等症狀，與瘧疾、流感非常類似。

隨著病情惡化，可能進一步出現嘔吐、腹瀉、腹痛與出血症狀。若發展為重症，則可能伴隨肝、腎功能損傷，影響血小板與凝血功能。部分患者的中樞神經系統也會受到影響，出現混亂、易怒等症狀；也可能因休克併發多重器官衰竭，此種況導致患者死亡的比例高達9成。

預防伊波拉疾病

面對伊波拉疾病疫情，最重要的關鍵是降低接觸感染風險，並保護第一線醫護與社區居民的安全。世界衛生組織建議，在疫情流行地區應避免接觸野生動物及食用未經妥善處理的動物性食品，同時避免與感染者密切接觸。目前仍並非所有伊波拉疾病病毒皆有對應疫苗，部分病毒的疫苗與藥物仍在研發階段。

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