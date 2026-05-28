阻斷水溝孳生登革熱病媒蚊 高市教「一桶水防治法」

高市府副秘書長王宏榮、衛福部疾管署高屏區管制中心主任王任鑫等防疫團隊，示範簡便有效的「一桶水」水溝滅孓法。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市近期出現今（2026）年首例本土登革熱及2起境外移入個案，由於警戒區內病媒蚊指數持續攀升，尤其是水溝病媒蚊陽性率偏高，恐造成疫情爆發，昨（27）日防疫團隊由市府副秘書長王宏榮帶領，在社區示範以無磷洗衣粉泡製的「一桶水防治法」，號召民眾一起做，從源頭阻斷病媒蚊孳生途徑。

高雄市衛生局指出，簡便又有效的「一桶水」水溝滅孓法，主要是用1碗無磷洗衣粉，倒入桶裝8分滿的水攪拌起泡後，倒入屋前及屋後溝，即可藉由界面活性劑特性阻礙孑孓呼吸而窒息，避免水溝孳生斑蚊。

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此外，衛生局針對本土個案活動如前鎮、仁武、大社、新興、苓雅區及屏東縣足跡，擴大採檢累計500多件，PCR檢驗均陰性，持續擴採中；由於警戒範圍內醫療院所通報率偏低，衛生局警示，登革熱隱藏期過長極易釀成疫情於社區傳播鏈延續，呼籲市民若有發燒、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、紅疹等疑似症狀，務必儘速就醫，主動以手機掃QR碼或告知醫師TOCC活動史，凡有任一疑似症狀並主動前往衛生所篩檢，即可獲200元禮券。

洗衣粉泡製的「一桶水」倒入水溝，藉由界面活性劑特性阻礙孑孓呼吸而窒息。（高雄市衛生局提供）

「一桶水防治法」的作法。（高雄市衛生局提供）

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