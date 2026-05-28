研究：加工食品防腐劑 可能增加心血管疾病風險

研究發現，加工食品中常用的防腐劑可能會增加高血壓和心血管疾病的風險。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國1項針對超過11萬2000人的研究表明，加工食品中常用的防腐劑可能會增加高血壓和心血管疾病的風險。此研究發表在《歐洲心臟》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，這項研究由法國國家健康與醫學研究院 （INSERM） 的研究主任圖維耶（Mathilde Touvier）博士和博士生哈森伯勒（Anaïs Hasenböhler）領導。她們皆來自法國索邦巴黎北大學和巴黎西岱大學的營養流行病學研究團隊。

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此研究有來自法國各地的11萬2395名志工參與。參與者每6個月需報告3天內的所有飲食。研究團隊仔細檢查了所有攝取食品和飲料的成分，包括防腐劑添加劑。隨後研究人員對參與者的健康狀況進行平均7到8年的監測，以識別高血壓和心血管疾病病例。

分析結果顯示，與攝取量最低的參與者相比，攝取最高量非抗氧化防腐劑的參與者患高血壓風險比攝取最低量參與者高出29%。他們罹患心血管疾病（包括心臟病、中風）的風險也高出 16%。攝取最高量抗氧化防腐劑的參與者患高血壓風險也高出22%。

非抗氧化防腐劑用於防止黴菌和細菌等有害微生物的生長。氧化防腐劑則有助於阻止氧化，防止食物變褐或腐敗。

研究人員也分析了17種常用防腐劑，發現其中8種與高血壓有密切關係。這些成分包括山梨酸鉀（E202）、焦亞硫酸鉀（E224）、亞硝酸鈉（E250）、抗壞血酸（E300）、抗壞血酸鈉（E301）、異抗壞血酸鈉（E316）、檸檬酸（E330）和迷迭香萃取物（E392）。其中抗壞血酸（E300）也與心血管疾病有密切關係。

哈森伯勒表示，食品防腐劑被廣泛應用於數十萬種工業加工食品中。研究表明某些防腐劑可能對心血管健康有害，但尚缺乏足夠的證據來證明這些成分對人體的影響。

圖維耶指出，此研究由於其觀察性設計而存在一些固有的局限性，但研究結果是基於非常詳細的數據。研究團隊已經考慮了其他可能增加或降低心血管疾病風險的因素，文獻中的研究都一致表明，防腐劑可能導致體內氧化壓力或影響胰腺功能。

圖維耶聲稱，研究表明人們需要相關機構，例如歐洲食品安全局（EFSA）和美國食品藥物管理局（FDA）重新評估食品添加劑的風險和益處，以更好地保護消費者。

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