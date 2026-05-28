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健康 > 抗老養生 > 運動復健

漫長復健遇撞牆期 部立新營醫院導入經皮雷射光療助攻復健

2026/05/28 14:33

衛福部新營醫院導入「經皮靜脈雷射（OLIB）」，安裝在手背上，輔助復健治療。（院方提供）

衛福部新營醫院導入「經皮靜脈雷射（OLIB）」，安裝在手背上，輔助復健治療。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「練了也不會好，不要練了」，不少中風患者、肢體復健患者在進入復健中後期（3~6個月）時面臨「撞牆期」，心灰意冷想放棄復健，衛福部新營醫院最近導入「經皮靜脈雷射（OLIB）」，透過「免扎針、非侵入性、低不適感」的光療技術，為疲憊的大腦與血液環境進行「後勤補給」，輔助復健持續進行。

新營醫院復健科主任倪昊白表示，臨床上最怕看到的不是患者功能傷得重，而是「病人自己不想練了」。像中風復健是極高強度的體力耗損，當進步速度變慢，伴隨而來的慢性疲勞與情緒低落，引發挫折感，常導致患者消極抗拒，是導致復健中斷的隱形殺手。

「復健如馬拉松拚的不是爆發力，而是遵從度與持續性」倪昊白強調，當患者因為疲勞而抗拒復健，也會影響家屬身心耗竭，甚至整個家庭的照護節奏就會崩盤。引進OLIB就是要用科技幫患者的體力續航，輔助運動復健、物理與職能治療。

臨床上，使用經皮靜脈雷射安裝在手背為主，視情況也可用在腳背。每次自費2000元。

院長莊毓民是神經內科名醫，他說，不少家屬誤以為中風過了「黃金前三個月」復健就注定失能。其實，即使進入慢性期，大腦依然保有神經可塑性，關鍵在於能否提供穩定的微循環與足夠的細胞能量支援。低能量雷射血液照射技術就像是幫微血管做「光療Spa」，改善代謝與血液循環，有效地持續幫助復健訓練，院方提出「標準復健 + OLIB光療輔助」模式，力挺所有正在復健路上與失能奮戰的家庭。

衛福部新營醫院說明「經皮靜脈雷射（OLIB）」輔助復健和傳統復健、物理治療的差別。（院方提供）

衛福部新營醫院說明「經皮靜脈雷射（OLIB）」輔助復健和傳統復健、物理治療的差別。（院方提供）

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