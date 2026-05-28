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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》吃得越無聊瘦越多 醫推減肥3菜單：重複吃到受不了反而少破功

2026/05/28 08:19

恆新復健科診所醫師王思恒表示，最新研究指出，減重吃重複菜單的人，可以多瘦1.6個百分點，顯示熱量攝取越穩定，減重效果越好；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒表示，最新研究指出，減重吃重複菜單的人，可以多瘦1.6個百分點，顯示熱量攝取越穩定，減重效果越好；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重時，許多人常煩惱不知吃什麼才能達到最佳效果。恆新復健科診所醫師王思恒表示，最新研究指出，和飲食多樣常更換的減重者相較，飲食重複度高的人，可以多瘦1.6個百分點；這和賈伯斯每天穿同件黑色高領T恤，具有相同心理機制。研究並將不花腦力做決策的原則，套到減肥這件事上，得出減重「吃得越無聊瘦越多」的結論。此外，他也推薦3菜單，有助降低飲食做決定，減重意志力也能更專注。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室發文」指出，賈伯斯每天穿同件黑色高領T恤、巴菲特每天早餐都在麥當勞點同樣的食物、歐巴馬只穿灰色或藍色西裝，這些名人不想花腦力、刻意減少做決定的行為，在心理學現象稱為「決策疲勞」（decision fatigue）。

重複飲食多瘦1.6個百分點

王思恒提及，2026年發表在《Health Psychology》的1篇研究，把決策疲勞原則套到了減肥上，研究團隊招募了112名過重或肥胖的成年人，讓他們參加12週的行為療法減重計畫。結果顯示，飲食重複度高的人，12週平均減5.9%體重；飲食多樣、常換食物的人，平均減4.3%體重。結果顯示，吃重複菜單的人可以多瘦1.6個百分點；以體重90公斤的人來說，表示可以多瘦1.4公斤。

此外，研究也發現，熱量攝取越穩定，減重效果越好。每天熱量波動每多100大卡，12週減重幅度就少0.6%。王思恒說明，研究者估計，每個現代人1天大約做 200個跟食物相關的決定，每一個決定都消耗一點認知資源，決定越多會造成認知資源越少、衝動選擇越多，最後導致熱量赤字守不住。這就是賈伯斯把穿衣固定下來的理由：把腦力留給更重要的事。

減肥不傷腦 醫推循環3菜單

王思恒指出，當每天做30次決定降到每週做3次決定，意志力就會回到該用的地方。他並列出3個午餐、晚餐可輪流吃的循環菜單，可重複吃到受不了為止：

菜單A：雞胸（200g）+糙米飯+燙青菜+蛋。

菜單B：鮭魚（150g）+地瓜+沙拉。

菜單C：豆腐（150g）+雞蛋（2顆）+蕎麥麵+蔬菜湯。

王思恒提醒，該研究是相關性分析，並非隨機分配實驗。自律程度高的人，可能同時更重複飲食、也更認真執行計畫。不過，長期來看，飲食多樣性對於飲食攝取完整營養素，仍然具有重要性。

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