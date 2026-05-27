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健康網》花錢買健康反踩雷！ 醫揭3地雷看似養生 血糖飆更快

2026/05/27 07:19

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，常見燕麥奶的本質是燕麥磨碎、加水，製作工序其實和米漿很像，兩者都可能使血糖快速上升；示意圖。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，常見燕麥奶的本質是燕麥磨碎、加水，製作工序其實和米漿很像，兩者都可能使血糖快速上升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭下，許多人挑選食品時，經常看到寫著「健康」2個字就購買，甚至因此多花錢。對此，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，常見燕麥奶、全麥吐司與紫米，都是「看起來很乖」的養生食物，實際上卻是讓血糖飆更快的地雷。尤其很多人減重選擇改吃紫米飯糰，但它的抗性澱粉含量比白米還要少，升糖指數卻比白米還要高。

3大偽健康升糖食物

蕭捷健於臉書粉專發文表示，我們每天要做上百個決定，購買食品時，往往沒有時間把每樣東西都翻到背面研究成分。因此，經常看到「健康」兩個字，或是印有小綠人標章就放進購物籃，甚至不惜加價購買，以為吃得養生又健康，卻不知可能反而誤踩以下3大地雷。

●燕麥奶：燕麥奶的本質是燕麥磨碎、加水，米漿則是米磨碎、加水；兩種食物的製作工序其實很像，差別常常只在於一個可能有小綠人健康食品標章，另一個沒有，但都可能使血糖快速上升。

●全麥吐司：市面不少全麥吐司，其實是使用白麵粉製作，再加一點點麩皮、調一下顏色。它的升糖速度，跟白吐司其實差不多。

●紫米：紫米聽起來很養生，很多減重的人會改吃紫米飯糰，但紫米其實是一種糯米，抗性澱粉含量比白米還要少，升糖指數卻比白米還要高。

血糖指數判斷3要訣

蕭捷健表示，有些或許人會焦慮到底還能吃什麼？他強調，其實不是什麼都不能吃，而是需要把判斷的方式換一下。不需背冗長的GI指數表，只要記住3句話：越白越快、越軟越快、越液體越快。反過來說，食物越粗、越需要咀嚼、越接近原本的樣子，血糖上升速度通常也就越溫和。

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