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健康 > 杏林動態

網傳病患個資外洩 馬偕醫院回應了

2026/05/26 12:45

網傳病患個資外洩，馬偕醫院表示，疑為去年駭客攻擊事件，已報案偵辦。（資料照）

網傳病患個資外洩，馬偕醫院表示，疑為去年駭客攻擊事件，已報案偵辦。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕網路近日流傳疑似有病患就醫資料外洩內容，引發外界關注是否有醫療個資外流風險。對此，馬偕紀念醫院今天發布聲明表示，經院內初步了解，網路上流傳內容疑似與2025年發生的駭客攻擊事件有關，院方已在第一時間向台北市調查處報案，後續將全力配合檢調偵辦，同時持續強化資訊安全防護與監測機制。

馬偕指出，院方平日即相當重視資訊安全管理，自去年發生駭客攻擊事件後，已持續執行全體系資訊安全維護作業，包括強化資安聯防機制、辦理定期與不定期內部查核，以及持續監測整體網路流量狀況。截至目前為止，並未發現異常網路流量情形。

院方表示，此次獲知網路流傳疑似涉及院內病人資料內容後，已立即啟動相關處置程序，並同步通報司法單位，希望透過檢調介入釐清資料來源、流向與實際情形。

馬偕也提醒，現今網路詐騙與非法資料交易情況頻繁，若民眾於網路從事任何涉及個人資料買賣、下載或散布行為，恐已涉及違反「個人資料保護法」第41條相關規定，呼籲社會大眾勿以身試法。

院方強調，後續將持續進行系統檢測、資安防護與員工教育訓練，確保醫療服務正常運作與資訊安全。若民眾對個人就醫資訊安全有所疑慮，可洽馬偕提供的資安服務專線（02）2543-3535轉分機3564進一步詢問。

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