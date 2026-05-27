健康網》温嵐鬼門關前走一遭！ 醫揭腎結石高風險族群

温嵐日前敗血性休克，鬼門關前走一遭。（資料照，記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕温嵐人生第一次經歷住進加護病房，腎結石引發敗血性休克，緊急住進加護病房搶救，讓各界吃驚。關於腎結石，根據亞東醫院衛教資料指出，大於2.5公分以上的大顆腎結石，需要積極處理以免發生併發症，同時，高風險族群包括：30到50歲族群、接觸高熱環境的工作、肥胖與有結石家族史族群等，都要特別留意。

温嵐經過10天的加護病房治療，25日終於從加護病房轉進一般病房，她說接下來一切都會聽醫生的話，好好調理身體。她預計在（27）日的檢查報告出來後，若一切數據都正常，就能順利出院。

請繼續往下閱讀...

腎結石症狀與高風險族群

關於腎結石，根據亞東醫院衛教資料表示，泌尿道結石依據結實的位置可粗略分為腎臟結石、輸尿管結石、膀胱結石及尿道結石。其中腎臟結石部分，小顆腎結石（小於0.4公分）9成會自行排出，所以可以觀察及保守治療即可，除非有症狀才需積極治療。大於2.5公分以上的大顆腎結石，需要積極處理以免發生併發症，例如，腎水腫、腎衰竭、腎盂腎炎、腎膿瘍等。

亞東醫院說明，腎結石的症狀為：腹痛、血尿、感染、腎水腫、發燒、敗血症。同時，容易產生結石的高風險族群如下：

1.性別，男生比女生較容易產生結石。男生得結石風險約女生的2-3倍。

2.種族，結石盛行率依序是白種人、西班牙裔、亞洲、非洲與美國黑人。台灣本土資料顯示整體結石盛行率為9.6%，男性為12.2%，女性為3.1%。

3.年齡，很少發生在20歲以下，主要發在30到50歲。

4.地理位置，在比較熱、乾旱及乾燥的區域，結石盛行率比較高，像是在高山、沙漠及熱帶。

5.職業，工作是暴露在比較熱的環境或是會缺水的環境會增加結石的機會，像是廚房、鍋爐機房。鋼鐵工人、燒玻璃工人等等接觸高熱環境的工作也會增加結石的機會。

6.體重，體重較重的人，不論男女都會比較高的機會產生結石。

7.有結石家族史，罹患機會增加3倍。

相關新聞請見

（獨家）温嵐住進加護病房險喪命 驚爆關鍵主因：被「這習慣」給打敗了！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法