伊波拉疫情延燒！我國升級非洲2國旅遊警示至第三級 返台須自主健康管理21天

因應伊波拉疫情，疾管署今宣布將剛果民主共和國與烏干達的旅遊警示提升至第三級「警告」（Warning）。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕非洲伊波拉疫情在剛果民主共和國與烏干達快速升溫，世界衛生組織（WHO）已列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。疾管署今（27）宣布將兩國旅遊警示提升至第三級「警告」（Warning），返台旅客須自主健康管理21天。伊波拉病毒初期症狀包括發燒、腹瀉、頭痛與出血，若返國後不適，應立即通報1922並就醫。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前疫情持續快速擴散，其中剛果民主共和國伊圖里省為疫情熱區，北基伍省、南基伍省及鄰國烏干達也陸續出現病例。疾管署宣布，即日起將剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級提升至第三級「警告（Warning）」，呼籲國人避免非必要前往。凡過去21天內曾赴上述國家的旅客，入境台灣後須配合「自主健康管理21天」，若出現發燒、腹瀉、出血等症狀，將立即後送就醫。

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曾淑慧指出，截至5月24日，剛果民主共和國已累計112例確診病例，其中11人死亡，另有906例疑似病例、223例疑似死亡；烏干達則累計7例確診、1例死亡。另有1名美國公民在當地醫療機構接觸病毒後確診，顯示疫情仍有持續擴散風險。

她表示，伊波拉病毒主要透過接觸患者血液、體液、分泌物或受污染物品傳播，初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、腹痛、腹瀉與嘔吐，嚴重時可能出現出血、多重器官衰竭甚至死亡。由於目前尚無針對此次流行病毒株的核准疫苗與特效藥，加上當地政局不穩、人口流動頻繁，使防疫更加困難。

為降低境外移入風險，疾管署即日起強化邊境跨機關聯防措施，除透過機場電子看板、跑馬燈及機上廣播提醒旅客外，檢疫人員也將加強TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）及健康評估。若旅客有疑似症狀，將立即由救護車送往合約醫院診治；無症狀者則須自主健康管理21天，每日量測體溫並透過「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。

曾淑慧提醒，雖然目前疫情仍集中於非洲兩國，對台灣整體風險仍屬低，但因全球交通往來頻繁，仍不能排除境外移入可能。民眾若非必要，應避免前往疫情流行地區；如須前往，應落實勤洗手、佩戴口罩、避免接觸野生動物與患者體液等防護措施。

疾管署也呼籲，返國後21天內若出現發燒、腹瀉、出血等疑似症狀，務必主動通報檢疫人員或撥打1922，由衛生單位協助就醫，以降低社區傳播風險。

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