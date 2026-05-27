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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

BRCA1/2基因致病性變異罹乳癌率高 醫：這些對象宜檢測

2026/05/27 15:16

成大醫院腫瘤部醫師黃怡菁指對於乳癌在年輕發病或是三陰性乳癌、雙側乳癌、男性乳癌或家族中有乳癌、卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌的病史者，建議可做BRCA1/2基因檢測。（記者王俊忠攝）

成大醫院腫瘤部醫師黃怡菁指對於乳癌在年輕發病或是三陰性乳癌、雙側乳癌、男性乳癌或家族中有乳癌、卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌的病史者，建議可做BRCA1/2基因檢測。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名58歲婦人於20年前確診第2期三陰性左側乳癌並完成部分乳房切除與治療，在追蹤多年後，患者50多歲時又在右側乳房發現早期三陰性乳癌。經基因檢測證實帶有生殖系（先天）BRCA2基因致病性變異，罹癌率較高，她決定切除右乳房並做化療與放射線治療，接續1年的口服標靶藥治療，同步切除卵巢與胰臟癌篩檢，迄今病況良好，持續在門診追蹤。

成大醫院腫瘤部醫師黃怡菁表示，乳癌是台灣女性最常見癌症之一。對早期乳癌患者而言，即使完成手術與輔助性化療與電療，仍擔心日後復發或遠端轉移的風險。而生殖系BRCA1/2（germline BRCA1/2）基因檢測，是現今乳癌治療決策的重要依據。像上述乳癌病例，被檢驗出有BRCA2基因致病性變異，顯示與罹癌率有相關；據統計，東方人體內有BRCA1/2基因致病性變異，罹癌率增加約4成；西方人更高、達7、8成。

黃怡菁指出，BRCA1/2基因致病性變異不僅顯著提升罹癌率，也會影響復發風險與治療選擇。基因檢測的意義不只是「確認是否帶有遺傳性癌症風險」，更涵蓋手術術式的選擇、特定輔助標靶治療的評估，及相關癌症的預防性追蹤，是全面治療規劃中重要的一環。

乳癌治療已從傳統病理分期，邁向結合基因資訊的精準醫療新時代。她說，研究證實無論是三陰性或荷爾蒙受體陽性乳癌，帶有先天BRCA1/2基因變異的高風險早期乳癌患者，完成手術與化療後，銜接1年的標靶輔助治療，能顯著降低復發與轉移風險，並改善整體預後。

黃怡菁說，臨床上並非所有乳癌患者都要做BRCA1/2基因檢測，若符合以下情形，建議可與醫療團隊討論檢測的必要性，如年輕發病、三陰性乳癌、雙側乳癌、男性乳癌或家族中有乳癌、卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌病史者。其中三陰性乳癌患者帶有先天BRCA基因變異的機率相對較高，基因檢測能為病友開啟潛在精準治療的契機。針對符合特定條件的高風險三陰性乳癌病友，去年健保已納入基因檢測的部分給付，能減輕患者經濟負擔。成醫整合跨團隊照護與精準基因檢測，能協助乳癌病友及早掌握風險、遠離復發。

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