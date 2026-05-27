自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》癌症治療結束不是終點！ 癌友「在途中」用藝術說心聲

2026/05/27 14:46

「看見希望．在途中」展覽，從5月28日至5月31日免費入場觀賞。（癌症希望基金會提供）

「看見希望．在途中」展覽，從5月28日至5月31日免費入場觀賞。（癌症希望基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫療進步，越來越多癌症患者能長期存活，然而，治療結束後才是挑戰的開始。從身體變化、心理壓力，到家庭關係與工作適應，是癌友每天面對的真實日常。癌症希望基金會策畫「看見希望．在途中—癌後日常的未完成敘事」展覽，透過藝術創作了解癌友的心聲，從5月28日至5月31日免費入場觀賞。

這次展覽不以「戰勝癌症」或悲傷故事為主軸，而是回到生活本身，看見人在不確定中，如何一步一步繼續前進。展覽作品取自《彩繪希望》歷年徵件，包含癌友、家屬與醫護人員的真實創作。

每一件作品，都像是一段生命片段，有人畫下治療中的孤單，有人記錄重新找回生活的力量，也有人留下陪伴家人的心情。這些作品沒有標準答案，而是真實呈現癌症經驗中的情緒與日常。

策展設計也特別強調「同理」與「共感」。透過空間、燈光、音樂與互動裝置，讓觀眾不只是觀看作品，而是慢慢走進癌友的生命感受之中。癌症不是人生的句點，而是一段仍在進行中的旅程。希望透過這場展覽，讓更多人理解癌友的處境，也讓每一段努力生活的生命經驗，都能被溫柔看見。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中