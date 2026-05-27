健康網》癌症治療結束不是終點！ 癌友「在途中」用藝術說心聲

「看見希望．在途中」展覽，從5月28日至5月31日免費入場觀賞。（癌症希望基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫療進步，越來越多癌症患者能長期存活，然而，治療結束後才是挑戰的開始。從身體變化、心理壓力，到家庭關係與工作適應，是癌友每天面對的真實日常。癌症希望基金會策畫「看見希望．在途中—癌後日常的未完成敘事」展覽，透過藝術創作了解癌友的心聲，從5月28日至5月31日免費入場觀賞。

這次展覽不以「戰勝癌症」或悲傷故事為主軸，而是回到生活本身，看見人在不確定中，如何一步一步繼續前進。展覽作品取自《彩繪希望》歷年徵件，包含癌友、家屬與醫護人員的真實創作。

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每一件作品，都像是一段生命片段，有人畫下治療中的孤單，有人記錄重新找回生活的力量，也有人留下陪伴家人的心情。這些作品沒有標準答案，而是真實呈現癌症經驗中的情緒與日常。

策展設計也特別強調「同理」與「共感」。透過空間、燈光、音樂與互動裝置，讓觀眾不只是觀看作品，而是慢慢走進癌友的生命感受之中。癌症不是人生的句點，而是一段仍在進行中的旅程。希望透過這場展覽，讓更多人理解癌友的處境，也讓每一段努力生活的生命經驗，都能被溫柔看見。

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