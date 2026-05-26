台南投入480萬鼓勵護理留任 1年增411人

台南護理留任計畫成效亮眼，1年增加411名護理人員。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市自去年起透過獎勵金鼓勵護理人員留任，經統計1年增加411人，市長黃偉哲表示，市府將持續與各醫院合作，期盼透過合理減輕工作量及提供實質獎勵，共創病患與護理人員、醫院多贏，共同守護市民健康。

台南市政府今日於永華市政中心舉辦「114－115年護理人力留任獎勵試辦計畫」頒獎典禮，由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀，表揚護理留任績優醫院及優秀護理人員，肯定各醫療院所在打造友善護理職場及穩定護理人力上的努力與成果。

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本次試辦計畫針對台南市13家急救責任醫院辦理，總獎勵經費達480萬元，獎勵項目有「醫院營造護理人員友善環境獎」、「降低護理人員離職率績優獎」及「績優個人獎」三大類別，並將職場環境優化、薪資福利改善、職涯發展支持、身心健康支持、職場認同提升，及護理人員滿意度等六大面向納入評核指標，鼓勵醫院建立更完善的護理支持制度。

經統計，護理執業人數從去年4月13566人，到今年4月13977人，增加411人，其中67.2％護理人力回流至醫院，成效相當好。

黃偉哲說，中央推三班護病比明年實施，台南超前部署，市府撥出公務預算480萬供給醫院作為護理人員留任的獎金。試辦後增加411位護理人員，控床率（因缺乏足夠護理人員而須管控無法使用的病床）也由601床降至520床、減少13.48％。

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