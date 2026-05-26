部南新化分院求診者2年增3成 醫護不足令地方無奈

在衛生福利部台南醫院團隊的努力下，新化分院的門診人次明顯提升。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕肩負山區醫療服務重任的衛生福利部台南醫院新化分院，在團隊努力下，2年來門診量增加逾3成，但目前也面臨醫護人力不足的窘境，尤其第一時間搶救老人中風的腦神經科，也沒有醫師願意進駐，地方無奈，立委陳亭妃今（26）天會勘，要求中央挹注更多資源，讓軟硬體設備更優化，並提高誘因，留住醫護，讓偏鄉民眾也能就近獲得完善的醫療照護。

另外，新化分院正規劃增建新的空間，但醫療園區內竟有部分農牧用地，嚴重影響推動進度，陳亭妃將請市府都發局研議以專案方式處理地目問題，並進一步向衛福部爭取所需經費，擴大醫療服務量能。

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陳亭妃今天邀集衛福部、市府衛生局等在新化分院舉辦醫療服務升級座談，議員陳碧玉、李偉智、余柷青、周奕齊，以及地方里長等也出席，反映地方意見，針對偏鄉醫療資源、設備更新、護理人力，還有未來空間擴充等議題進行討論。

新化分院長張耀仁提到，地方企業贊助下，以提供獎學金的方式，鼓勵在地學子就讀護理系，未來可以就近服務，今年應該有首批畢業生，希望有助於紓解人力不足的窘境，目前電腦斷層已是 先進的128切，X光機也正在換新，設備規格陸續提升中，帶給鄉供更好的醫療服務。

張耀仁說，較為欠缺的急診醫師，雖然開出與市區相等的待遇，仍找不到有意願者，至於山區重要的老人中風醫治，原有腦神經科醫師也去職，全力招募中；目前該院平均每個月門診量逾8千人次，比起2年前的6千人次，明顯提升，因此設備與空間都持續改善中，提供鄉親最好的醫療照護，未來也將強化與地方的互動。

陳亭妃認為，面對高齡化與偏鄉人口需求增加，新化分院醫療量能仍有提升空間，包含急重症的初期檢查、早期癌症的篩檢建構、X光設備數位化更新，以及改善整體就醫環境等，都是地方高度關切的重點。

陳亭妃強調，偏鄉醫療不能被忽視，中央與地方應共同投入資源，持續升級軟硬體設備，讓當地居民可以獲得完善醫療照護，不必再「捨近求遠」奔波到市區看病；中醫診療需求也逐年增加，應規劃增設中醫診療區域，提供更完整的在地醫療服務。

部立台南醫院副院長林建中也出席座談，與地方鄉親交流。（記者吳俊鋒攝）

立委陳亭妃在新化分院舉辦醫療升級座談會，希望中央資源挹注，讓鄉親獲得更好的醫療品質。（記者吳俊鋒攝）

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