手麻、視力突模糊勿輕忽！「多發性硬化症」恐致失能 20至40歲常中招

醫師提醒，多發性硬化症常以視力模糊、手腳麻木等症狀表現。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕看電腦模糊、手腳發麻別輕忽，可能是多發性硬化症（MS）警訊。醫師提醒，若視力模糊、肢體麻木、走路不穩等7大症狀持續超過24小時，應盡快至神經內科檢查。MS好發於20至40歲青壯年，且女性罹病風險遠高於男性，若延誤治療恐造成不可逆神經損傷，甚至失能與壽命縮短。

多發性硬化症是一種中樞神經系統慢性發炎疾病，自體免疫系統會錯誤攻擊神經髓鞘，宛如「電線走火」，導致神經訊號傳遞異常。台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏表示，MS好發於20至40歲青壯年，女性風險更是男性的2至3倍。由於症狀多變，常被誤認為眼疾、疲勞或椎間盤問題，因此被醫界稱為「千面女郎」。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）統計，全球平均延遲診斷時間約1至2年。

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葉建宏指出，MS最可怕的是「神經悶燒」現象，病患外表可能只有短暫手麻，但中樞神經其實持續慢性發炎。若未妥善控制，大腦萎縮速度可能是一般人的3至5倍，長期甚至導致失能、臥床，平均壽命也可能減少7至14年。

為幫助民眾及早辨識，林口長庚神經內科教授張國軒提出「7大警訊＋24小時」概念，包括視力突然模糊或眼球轉動疼痛、肌肉無力僵硬、出現莫名且強烈的觸電般刺痛感或是持續不退的麻木感、走路不穩或平衡變差、嚴重疲勞、腦霧或腸膀胱障礙等症狀，若突然發生且持續超過24小時未改善，就應盡快至神經內科檢查。

張國軒表示，目前可透過腦部與脊髓MRI等工具協助診斷，且台灣已有針劑、口服藥物及標靶藥物等多元治療選擇。若及早接受疾病調節藥物（DMTs）治療，可有效降低復發率，延緩神經損傷。

病友林小姐分享，自己一開始只是腳麻、無法行走，以為是椎間盤突出，沒想到短短幾天內麻木感一路蔓延至胸口與頸部。經過多次檢查後，才在神經內科確診MS。她坦言，確診初期曾非常害怕，但在積極治療與參與臨床研究後，病情逐漸穩定，如今已順利重返職場。她也鼓勵民眾，身體有異狀不要輕忽，應及早尋求專業協助。

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