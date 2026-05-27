自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

手麻、視力突模糊勿輕忽！「多發性硬化症」恐致失能 20至40歲常中招

2026/05/27 14:11

醫師提醒，多發性硬化症常以視力模糊、手腳麻木等症狀表現。（記者侯家瑜攝）

醫師提醒，多發性硬化症常以視力模糊、手腳麻木等症狀表現。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕看電腦模糊、手腳發麻別輕忽，可能是多發性硬化症（MS）警訊。醫師提醒，若視力模糊、肢體麻木、走路不穩等7大症狀持續超過24小時，應盡快至神經內科檢查。MS好發於20至40歲青壯年，且女性罹病風險遠高於男性，若延誤治療恐造成不可逆神經損傷，甚至失能與壽命縮短。

多發性硬化症是一種中樞神經系統慢性發炎疾病，自體免疫系統會錯誤攻擊神經髓鞘，宛如「電線走火」，導致神經訊號傳遞異常。台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏表示，MS好發於20至40歲青壯年，女性風險更是男性的2至3倍。由於症狀多變，常被誤認為眼疾、疲勞或椎間盤問題，因此被醫界稱為「千面女郎」。根據國際多發性硬化症聯盟（MSIF）統計，全球平均延遲診斷時間約1至2年。

葉建宏指出，MS最可怕的是「神經悶燒」現象，病患外表可能只有短暫手麻，但中樞神經其實持續慢性發炎。若未妥善控制，大腦萎縮速度可能是一般人的3至5倍，長期甚至導致失能、臥床，平均壽命也可能減少7至14年。

為幫助民眾及早辨識，林口長庚神經內科教授張國軒提出「7大警訊＋24小時」概念，包括視力突然模糊或眼球轉動疼痛、肌肉無力僵硬、出現莫名且強烈的觸電般刺痛感或是持續不退的麻木感、走路不穩或平衡變差、嚴重疲勞、腦霧或腸膀胱障礙等症狀，若突然發生且持續超過24小時未改善，就應盡快至神經內科檢查。

張國軒表示，目前可透過腦部與脊髓MRI等工具協助診斷，且台灣已有針劑、口服藥物及標靶藥物等多元治療選擇。若及早接受疾病調節藥物（DMTs）治療，可有效降低復發率，延緩神經損傷。

病友林小姐分享，自己一開始只是腳麻、無法行走，以為是椎間盤突出，沒想到短短幾天內麻木感一路蔓延至胸口與頸部。經過多次檢查後，才在神經內科確診MS。她坦言，確診初期曾非常害怕，但在積極治療與參與臨床研究後，病情逐漸穩定，如今已順利重返職場。她也鼓勵民眾，身體有異狀不要輕忽，應及早尋求專業協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中