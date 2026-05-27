胡文郁接任敏盛健康福祉學院院長 打造智慧醫療新願景

「敏盛健康福祉學院」將結合智慧醫療、AI科技、沉浸式教學。（圖由敏盛醫療體系提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾任台灣大學醫學院護理學系主任、台大醫院護理部主任的胡文郁，接任桃園市「敏盛健康福祉學院」院長，她期許未來能帶領學院結合智慧醫療、AI科技、沉浸式教學，打造兼具臨床實務、人文關懷、科技創新的健康福祉教育平台，開啟培育健康照護人才的新世代發展方向。

胡文郁畢業於國立台灣大學護理學系，長年深耕護理教育、臨床照護、安寧療護領域，加入敏盛醫療體系後，除擔任副總院長，也接任敏盛健康福祉學院的院長，她說，學院以「未來健康照護人才培育基地」為定位，希望在面對高齡化社會、智慧醫療發展、AI數位轉型的浪潮下，落實健康照護人才的專業與科技應用、人文素養、跨域整合能力融合。

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以慈濟大學護理學系主辦「AI沉浸式教學於護理教育應用工作坊」為例，由敏盛綜合醫院與敏盛健康福祉學院協辦，以AI、AR/VR、情境模擬技術導入護理教育為主軸，來提升護理教育創新與臨床實務接軌能力，胡文郁說，敏盛健康福祉學院積極建置沉浸式AR/VR學習中心，未來將持續導入虛擬實境、擴增實境、智慧模擬技術，應用於護理教育、急重症照護、長照訓練等領域。

曾任台大醫院護理部主任胡文郁（左）接任桃園市「敏盛健康福祉學院」院長。（圖由敏盛醫療體系提供）

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