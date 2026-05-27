自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

胡文郁接任敏盛健康福祉學院院長 打造智慧醫療新願景

2026/05/27 15:54

「敏盛健康福祉學院」將結合智慧醫療、AI科技、沉浸式教學。（圖由敏盛醫療體系提供）

「敏盛健康福祉學院」將結合智慧醫療、AI科技、沉浸式教學。（圖由敏盛醫療體系提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾任台灣大學醫學院護理學系主任、台大醫院護理部主任的胡文郁，接任桃園市「敏盛健康福祉學院」院長，她期許未來能帶領學院結合智慧醫療、AI科技、沉浸式教學，打造兼具臨床實務、人文關懷、科技創新的健康福祉教育平台，開啟培育健康照護人才的新世代發展方向。

胡文郁畢業於國立台灣大學護理學系，長年深耕護理教育、臨床照護、安寧療護領域，加入敏盛醫療體系後，除擔任副總院長，也接任敏盛健康福祉學院的院長，她說，學院以「未來健康照護人才培育基地」為定位，希望在面對高齡化社會、智慧醫療發展、AI數位轉型的浪潮下，落實健康照護人才的專業與科技應用、人文素養、跨域整合能力融合。

以慈濟大學護理學系主辦「AI沉浸式教學於護理教育應用工作坊」為例，由敏盛綜合醫院與敏盛健康福祉學院協辦，以AI、AR/VR、情境模擬技術導入護理教育為主軸，來提升護理教育創新與臨床實務接軌能力，胡文郁說，敏盛健康福祉學院積極建置沉浸式AR/VR學習中心，未來將持續導入虛擬實境、擴增實境、智慧模擬技術，應用於護理教育、急重症照護、長照訓練等領域。 

曾任台大醫院護理部主任胡文郁（左）接任桃園市「敏盛健康福祉學院」院長。（圖由敏盛醫療體系提供）

曾任台大醫院護理部主任胡文郁（左）接任桃園市「敏盛健康福祉學院」院長。（圖由敏盛醫療體系提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中