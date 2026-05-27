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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

升級3D乳房攝影 竹榮深耕偏鄉乳癌篩檢服務 提升醫療可近性

2026/05/27 10:19

北榮新竹分院引進3D乳房攝影設備，並持續透過社區健康講座及在地推廣活動，鼓勵符合資格女性善用公費篩檢資源，定期接受乳房攝影檢查。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院引進3D乳房攝影設備，並持續透過社區健康講座及在地推廣活動，鼓勵符合資格女性善用公費篩檢資源，定期接受乳房攝影檢查。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕乳癌為我國女性常見癌症之一，及早發現、及早治療，是提升治療成效與存活率的重要關鍵；然而，相較都會地區，部分鄉鎮民眾在醫療資源可近性、篩檢便利性及健康識能方面，仍面臨不同程度挑戰，進而影響定期接受乳癌篩檢的意願與機會。

臺北榮總新竹分院社區醫學中心表示，該院位於竹東地區，服務範圍涵蓋新竹縣橫山、峨眉、北埔、芎林、五峰、尖石等鄰近鄉鎮。雖地理距離相對接近，但部分民眾就醫仍受交通安排、往返時間、陪同需求及資訊取得等因素影響，接受定期乳癌篩檢仍存在一定門檻。

北榮新竹分院規劃整合式友善篩檢服務，協助民眾減少往返奔波與時間負擔。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院規劃整合式友善篩檢服務，協助民眾減少往返奔波與時間負擔。（北榮新竹分院提供）

為提升乳癌篩檢品質，北榮新竹分院除配合衛福部國民健康署推動乳房X光攝影公費篩檢政策外，引進3D乳房攝影（數位乳房斷層攝影）設備。該設備透過多角度影像擷取與斷層重組技術，有助於提升乳房組織影像判讀清晰度，協助醫師更精準評估可疑病灶，增加早期發現機會，提供民眾更高品質的乳癌篩檢服務。

北榮新竹分院表示，除了提升醫療設備水準，為讓更多鄰近鄉鎮婦女願意跨出第一步，及早接受篩檢，該院同步規劃整合式友善篩檢服務，包含團體預約免費專車接送、醫院當日完成乳房攝影檢查，報告寄送到家等措施，協助民眾減少往返奔波與時間負擔。院方也提供放射科官方LINE諮詢服務，方便民眾了解篩檢資格、預約方式及相關注意事項。

此外，北榮新竹分院持續透過社區健康講座及在地推廣活動，加強乳癌防治與定期篩檢觀念宣導，鼓勵符合資格女性善用公費篩檢資源，定期接受乳房攝影檢查。期透過多元方式分享，實踐健康臺灣與醫療平權的目標。 

北榮新竹分院引進3D乳房攝影設備，該設備可偵測小病灶。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院引進3D乳房攝影設備，該設備可偵測小病灶。（北榮新竹分院提供）

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