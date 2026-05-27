三陰性乳癌來勢凶猛 基因檢測是治療關鍵

衛生福利部豐原醫院乳房外科醫師林俊輝表示，一名40多歲女性摸到左側乳房腫塊僅3天即警覺就醫，確診為侵入性三陰性乳癌並合併腋下淋巴結轉移。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名40多歲女性因摸到左側乳房腫塊僅3天即警覺就醫，經衛生福利部豐原醫院乳房外科醫師林俊輝檢查，透過乳房超音波發現不規則陰影，進一步切片診斷為侵入性三陰性乳癌並合併腋下淋巴結轉移，屬於腫瘤進展快速的高風險族群。林俊輝指出，這類乳癌侵襲性強、變化快，對患者衝擊極大，醫療團隊隨即啟動跨專科整合治療，經次世代定序基因檢測，顯示其帶有BRCA2突變，成為治療關鍵，經免疫治療及化療、電療，降低復發風險，保全患者乳房，目前患者只需定期追蹤。

林俊輝表示，三陰性乳癌約占所有乳癌15%至20%，因缺乏荷爾蒙與HER2受體，無法使用傳統標靶治療，過去這類乳癌主要依賴化療，其復發率高又易轉移，是臨床上最具挑戰性的乳癌類型之一，醫療團隊評估後決定採術前前導性治療，結合「含鉑化療」與「免疫治療」，有效提升治療。

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豐原醫院乳房外科醫師林俊輝表示，乳癌治療已從傳統單一模式，轉向依據基因特性量身打造的整合治療。（豐原醫院提供）

乳房超音波顯示患者腫乳治療後幾乎消失不見（右）。（豐原醫院提供）

林俊輝指出，近年健保已將免疫治療納入給付，患者經半年療程後，術前影像顯示腫瘤顯著縮小，幾乎達到影像學上難以辨識的程度，後續接受乳房局部切除手術，成功保留乳房外觀，因患者初診時已有淋巴轉移，術後再安排電療，進行淋巴結處理，以降低復發風險。

豐原醫院設有「精準醫學實驗室」，協助與進行各類基因檢測來提升精準醫療的臨床應用，透過基因檢測、分子診斷與多專科分子腫瘤會議討論與整合，讓醫師制定更優化的臨床治療決策評估。醫療團隊可依據病人腫瘤的基因特性，從化療、免疫治療到標靶藥物，評估最合適的治療策略，打造個人化治療方案，提升治療成效與預後。

豐原醫院設置「精準醫學實驗室」協助與進行各類基因檢測來提升精準醫療的臨床應用。（豐原醫院提供）

這名患者經次世代定序基因檢測，顯示其帶有BRCA2突變，成為治療關鍵。林俊輝指出，這類基因異常雖會增加罹癌風險，但也等於「抓到癌細胞的弱點」，可評估使用PARP抑制劑Olaparib等標靶治療，精準攻擊癌細胞修復機制，進一步降低復發機率。

林俊輝提醒，乳癌治療已從傳統單一模式轉向依據基因特性量身打造的整合治療，特別是有家族史或高風險族群，建議及早接受基因檢測，不僅有助於個人治療，也能進行家族風險評估，目前健保已正式給付免疫治療、PARP及PIK3CA抑制劑等標靶藥物，減輕患者負擔，讓三陰性乳癌患者可及早治療。

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