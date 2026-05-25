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健康網》消暑吃冰怕傷身 營養師曝NG吃法：這2物比冰更可怕

2026/05/25 18:37

夏天不少人會想吃冰消暑，又擔心吃冰傷身。營養師王郁菁表示，其實冰品本身不一定有問題，真正容易造成身體不適的原因，通常是空腹、大量或高糖的吃法。（資料照）

夏天不少人會想吃冰消暑，又擔心吃冰傷身。營養師王郁菁表示，其實冰品本身不一定有問題，真正容易造成身體不適的原因，通常是空腹、大量或高糖的吃法。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸漸炎熱，不少人會想吃冰消暑，卻又擔心吃冰傷身。營養師王郁菁表示，其實冰品本身不一定有問題，真正容易造成身體不適的原因，通常是空腹、大量或高糖的NG吃法；尤其糖漿、配料常讓熱量大幅增加，比冰本身更須留意。她提醒，夏天想吃冰可掌握5大重點，比起完全禁止，更重要的是學會挑選與控制份量，才能安心消暑吃。

吃冰5重點：配料、糖漿熱量高

「長輩常說吃冰會傷胃、傷子宮？」王郁菁於臉書粉專發文表示，其實冰品本身不一定有問題，真正容易造成不舒服的，通常是「空腹、大量、高糖」的NG吃法。對此，她整理出夏天吃冰最重要的5大重點，消暑的同時，也能減少身體負擔：

空腹吃冰刺激較大：可能讓腸胃蠕動與血管快速收縮。

吃太快更容易不舒服：容易出現胃悶、頭痛或腸胃敏感。

高糖冰品是熱量陷阱：配料與糖漿常比冰本身更可怕。

冰飲不等於補水：含糖過高反而可能越喝越渴。

體質敏感者需注意：腸胃敏感、經期不適者，身體可能較容易有反應。

推薦消暑5冰品VS 地雷4組合

此外，王郁菁也建議，較佳的消暑選擇，包括：無糖綠茶／氣泡水；新鮮水果＋優格；愛玉、仙草少糖；小份水果冰棒；檸檬水＋少冰。至於相對容易增加負擔的組合，則有全糖珍珠奶茶；黑糖剉冰＋煉乳；冰沙類飲品；炸雞配冰可樂。

王郁菁指出，夏天真正需要注意的，其實是糖分、熱量與水分失衡。很多冰品為了提升口感，會加入大量糖漿、配料與奶精，不知不覺就讓熱量大幅增加，尤其高糖冰飲容易讓血糖快速波動，反而更容易疲倦與嘴饞。

王郁菁強調，夏天不是不能吃冰，比起完全禁止，更重要的是學會怎麼挑、怎麼控制份量。建議冰飲以無糖或微糖為優先，此外，消暑最重要仍是補充足夠水分，而不是一直靠喝冰飲補水。

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