自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

胸腔疾病檢查新利器 柳營奇美醫院引進支氣管內超音波導引針吸取術

2026/05/21 20:28

柳營奇美醫院胸腔內科醫師蔡易霖說明，藉由徑向式支氣管內超音波探頭，在超音波影像導引下，以細針穿透女病患的縱膈腔精準取得病理檢體。（記者楊金城攝）

柳營奇美醫院胸腔內科醫師蔡易霖說明，藉由徑向式支氣管內超音波探頭，在超音波影像導引下，以細針穿透女病患的縱膈腔精準取得病理檢體。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕柳營奇美醫院引進支氣管內超音波導引針吸取術，精準取得病理檢體，醫師是以支氣管內視鏡搭配超音波影像導引，再以細針抽取病理檢體，成為胸腔疾病檢查新利器，重點是健保給付，病患只要負擔麻醉費用。

柳營奇美醫院胸腔內科醫師蔡易霖說明，1位女病患曾因闌尾惡性腫瘤接受手術切除，術後追蹤一段時間後，在影像檢查中，發現縱膈腔出現多顆大小不一的腫大淋巴結與腫瘤樣病灶，擔心是否為癌症復發，甚至轉移。

蔡易霖採用支氣管內超音波導引針吸取術，不必開刀，內視鏡從口腔進入氣管後，再藉由徑向式支氣管內超音波探頭，在超音波影像導引下，以細針穿透女病患的縱膈腔，在腫大的淋巴精準取得病理檢體，病理切片報告結果顯示，並非闌尾惡性腫瘤轉移，而是良性的類肉瘤症，讓病患鬆口氣。

蔡易霖表示，肺部與縱膈腔病灶，有時難以單靠電腦斷層或正子攝影的影像判斷腫瘤的良惡性，仍要取得病理切片，才能決定治療決策，但過去若要針對縱膈腔病灶取得檢體，常需照會胸腔外科，在全身麻醉與插管下開刀取得組織樣本。不僅檢查流程繁複，對年長或身體狀況較不穩定的病人而言，也可能增加麻醉與手術相關風險。

蔡易霖說，柳營奇美醫院引進支氣管內超音波導引針吸取術，支氣管內視鏡由呼吸道進入檢查，再以徑向式支氣管內微型超音波探頭進入較細小的支氣管分支，協助醫師確認病灶位置，提高取樣精準度，適用對疑似肺癌、胸部感染、發炎或其他肺部疾病的病人，更早取得明確診斷以後續精準治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中