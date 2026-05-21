胸腔疾病檢查新利器 柳營奇美醫院引進支氣管內超音波導引針吸取術

柳營奇美醫院胸腔內科醫師蔡易霖說明，藉由徑向式支氣管內超音波探頭，在超音波影像導引下，以細針穿透女病患的縱膈腔精準取得病理檢體。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕柳營奇美醫院引進支氣管內超音波導引針吸取術，精準取得病理檢體，醫師是以支氣管內視鏡搭配超音波影像導引，再以細針抽取病理檢體，成為胸腔疾病檢查新利器，重點是健保給付，病患只要負擔麻醉費用。

柳營奇美醫院胸腔內科醫師蔡易霖說明，1位女病患曾因闌尾惡性腫瘤接受手術切除，術後追蹤一段時間後，在影像檢查中，發現縱膈腔出現多顆大小不一的腫大淋巴結與腫瘤樣病灶，擔心是否為癌症復發，甚至轉移。

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蔡易霖採用支氣管內超音波導引針吸取術，不必開刀，內視鏡從口腔進入氣管後，再藉由徑向式支氣管內超音波探頭，在超音波影像導引下，以細針穿透女病患的縱膈腔，在腫大的淋巴精準取得病理檢體，病理切片報告結果顯示，並非闌尾惡性腫瘤轉移，而是良性的類肉瘤症，讓病患鬆口氣。

蔡易霖表示，肺部與縱膈腔病灶，有時難以單靠電腦斷層或正子攝影的影像判斷腫瘤的良惡性，仍要取得病理切片，才能決定治療決策，但過去若要針對縱膈腔病灶取得檢體，常需照會胸腔外科，在全身麻醉與插管下開刀取得組織樣本。不僅檢查流程繁複，對年長或身體狀況較不穩定的病人而言，也可能增加麻醉與手術相關風險。

蔡易霖說，柳營奇美醫院引進支氣管內超音波導引針吸取術，支氣管內視鏡由呼吸道進入檢查，再以徑向式支氣管內微型超音波探頭進入較細小的支氣管分支，協助醫師確認病灶位置，提高取樣精準度，適用對疑似肺癌、胸部感染、發炎或其他肺部疾病的病人，更早取得明確診斷以後續精準治療。

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