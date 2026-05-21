妙齡女愛運動仍甩不掉小腹贅肉 威塑超音波氣泡脂雕系統找回腰線

許翰平醫師強調，威塑抽脂並非單純減重手術，而是兼顧體態雕塑，自體脂肪應用存活率高。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕一名熱愛運動的28歲白領族女子，身高及BMI皆在正常範圍，卻長期有小腹與腰側脂肪困擾，每週固定上健身房3次，飲食也相當自律，腹部線條始終平坦不起來，一坐下褲頭就卡卡，努力運動與成果不成正比，讓她感到挫折，經醫師評估為「局部脂肪堆積」，即使規律運動也難以改善，經威塑超音波氣泡脂雕系統（VASER）進行體態雕塑，找回消失多年的腰線。

奇美醫院醫學美容中心暨整形外科主治醫師許翰平表示，威塑超音波氣泡脂雕系統可針對腹肌、胸肌等部位進行高解析體雕，不僅移除多餘贅肉，也能依據人體肌肉走向，雕刻出深邃的身形線條，幫助整體線條更俐落、比例更協調。

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不過，他也強調，威塑抽脂是體態雕塑而非單純的減重手術，適合對象為體重相對穩定，但局部脂肪堆積明顯，希望改善身體比例與線條者，術後仍需配合穿著塑身衣、適度運動與健康飲食，才能維持長期且自然的成效。

許翰平指出，相較於傳統抽脂手術，威塑系統能有效減少出血量，降低術後瘀青與不適感，促進皮膚收縮，縮短恢復期，且抽吸出的脂肪細胞完整性較佳，可用於隆乳、臀部與臉部的自體脂肪填補，移植後存活率高達85%。

威塑抽脂手術的費用依部位區域不同，1個基本區域收費約10至12萬元，左右增加1個區塊則再加6至8萬元。若加上回填胸部，須加35萬元，回填臉部的費用則為7至8萬元。

許翰平提醒，任何手術都存在風險，術前應與專業醫師進行完整評估與充分溝通。

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