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健康 > 護眼顧齒

長期乾眼不是小毛病 長庚研究：恐早3年預告免疫疾病

2026/05/21 11:03

邱小姐（左3）分享自己親身經歷。（記者羅碧攝）

邱小姐（左3）分享自己親身經歷。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕眼睛乾澀、刺痛、異物感，不少人第一時間會以為只是滑手機太久、年紀增長或單純乾眼症，但若症狀反覆發作、點人工淚液效果有限，背後原因可能不只眼睛本身。長庚醫院跨團隊研究發現，乾眼症不僅在自體免疫疾病患者中更常見，甚至可能平均早於正式確診約3年出現，成為身體發出的早期警訊，若能及早辨識，有機會提早發現潛藏疾病、掌握黃金治療期。

43歲邱小姐數月來飽受眼睛乾澀困擾，平時總覺得眼睛疲勞、容易不舒服，一開始以為只是一般乾眼問題，也曾自行使用人工淚液，但症狀始終沒有明顯改善。後來陪兒子到基隆長庚眼科就診時，順便一起檢查，沒想到經眼科醫師問診後發現情況並不單純。

基隆長庚副院長、眼科醫師孫啟欽指出，邱小姐除了眼乾外，也伴隨疲勞與關節不適等線索，因此安排進一步轉介至風濕免疫科接受檢查。經專業評估與抽血檢驗後，最後確診為修格連氏症候群（俗稱乾燥症），屬於慢性自體免疫疾病。後續接受免疫抑制劑治療，搭配眼科局部藥物及人工淚液後，症狀已獲改善，生活品質明顯提升。

嘉義長庚眼科主治醫師陳南妮表示，正常眼睛表面覆蓋一層淚液保護膜，透過眨眼維持穩定與濕潤。一旦淚液分泌不足、油脂層異常或蒸發速度過快，就可能出現乾澀、灼熱、異物感、發癢、畏光、視力模糊甚至睜不開眼等症狀，也就是俗稱的乾眼症。

嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮（右）為患者做乾眼檢查。（長庚醫院提供）

嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳南妮（右）為患者做乾眼檢查。（長庚醫院提供）

她說明，乾眼症主要可分為淚液分泌不足型、淚液蒸發過快型及混合型，常見原因包括環境刺激、長時間使用電子產品、年齡增加、眼疾、服藥影響，以及自體免疫疾病。

其中，乾燥症是最典型與乾眼有關的疾病之一。乾燥症患者因免疫系統錯誤攻擊淚腺、唾液腺等外分泌腺體，導致眼乾、口乾，甚至出現全身性發炎症狀，好發於中年女性，且因症狀早期不典型，常延誤診斷。

為釐清乾眼與自體免疫疾病的關聯，基隆長庚眼科部與國家衛生研究院合作，利用台灣全民健康保險資料庫，進行長達10年的追蹤研究，分析2011年至2020年間共67,264名新診斷自體免疫疾病患者。

研究結果顯示，自體免疫疾病患者中，乾眼症盛行率達47.14%，相當於平均每2人就有近1人合併乾眼問題，遠高於一般族群。若進一步分析疾病類型，以乾燥症最明顯，乾眼盛行率高達81.3%；其次包括類風濕性關節炎39.3%、紅斑性狼瘡38.1%。

研究也發現，雖然血管炎患者乾眼比例不是最高，但其發展為角膜炎及角膜潰瘍風險較高，顯示眼表發炎程度可能更嚴重。此外，在所有疾病分類中，女性患者乾眼比例均高於男性。

更值得注意的是，研究團隊觀察到，乾眼症通常比自體免疫疾病正式確診早出現約3年。陳南妮指出，其中乾燥症平均提早約3.5年、克隆氏症約3.7年出現乾眼症狀，代表眼睛可能早一步透露身體免疫異常訊號。

至於兩者之間為何有關聯？陳南妮解釋，自體免疫疾病會使免疫系統中的T細胞異常活化，尤其Th17細胞原本負責保護身體，但當功能失衡時，反而會攻擊眼表、淚腺與瞼板腺，導致淚液與油脂分泌下降，進一步造成眼睛乾澀與慢性發炎。

長庚醫院的這項重大發現，已刊登於2026年2月國際知名醫學期刊《JAMA Network Open》。

孫啟欽表示，乾眼症不只是眼科問題，更可能是身體自體免疫系統發出的「求救信號」。若民眾長期出現眼睛乾澀、酸痛、異物感、畏光或視力模糊，且使用人工淚液仍未改善，應及早就醫接受完整評估，必要時轉介風濕免疫科進一步篩檢，避免錯失治療時機。

陳南妮也提醒，乾眼患者平時應避免熬夜與抽菸、維持規律作息與均衡飲食，並可透過熱敷與眼瞼清潔減少不適，但若症狀持續或加劇，仍應尋求專業治療，而非自行長期點藥。

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