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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

小滿迎夏濕氣爆發！ 中醫曝「一吃就跑廁所」恐是脾虛警訊

2026/05/21 11:19

小滿節氣濕氣變重，容易出現疲倦與腸胃不適。（馬光中醫提供）

小滿節氣濕氣變重，容易出現疲倦與腸胃不適。（馬光中醫提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕二十四節氣中的「小滿」即將到來，代表氣候逐漸由春入夏，氣溫升高、降雨增加，濕氣也開始明顯變重。中醫師表示，小滿時節最常見的問題就是「濕困脾胃」，容易讓人出現疲倦、腹瀉、胃口差等症狀，若未及時調理，可能為夏季腸胃問題埋下伏筆。

馬光中醫診所醫師莊博甯指出，小滿是二十四節氣中的第8個節氣，通常落在每年5月20日前後，此時萬物進入「將滿未滿」的狀態。從中醫觀點來看，這段時間濕邪漸盛，容易影響脾胃運化功能，導致體內濕氣堆積。臨床上，小滿前後常見症狀包括身體沉重、四肢無力、食慾下降、腹脹、大便黏滯、容易疲倦嗜睡，以及濕疹、皮膚搔癢加重等。

按摩足三里穴，有助改善消化功能；陰陵泉穴則可幫助排濕、改善水腫。（馬光中醫提供）

按摩足三里穴，有助改善消化功能；陰陵泉穴則可幫助排濕、改善水腫。（馬光中醫提供）

莊博甯分享，曾有一名上班族因長期壓力大、三餐不正常，小滿期間開始出現「一吃就跑廁所」的情況，大便偏軟黏滯，一天甚至超過3次。經中醫辨證屬於「脾虛夾濕」，透過健脾化濕藥物調理後，排便與腸胃不適明顯改善。

他表示，小滿養生重點在於「健脾祛濕」。中醫認為「脾為後天之本」，負責運化水濕，一旦脾虛，濕氣便容易滯留體內，因此治療上會以健脾益氣、化濕醒脾及理氣調中為主。常見使用方向包括參苓白朮散、香砂六君子湯等方藥，再搭配藿香、佩蘭、厚朴等化濕藥材；若合併壓力因素，也可加入疏肝理氣藥物幫助調整。

莊博甯也推薦民眾可自製「四神薏仁茶」作為日常保養。材料包含茯苓10克、山藥10克、芡實10克、蓮子10克與薏仁15克，加水1000毫升小火熬煮30分鐘即可飲用，有助健脾補氣、利濕止瀉，特別適合容易腹瀉、疲倦或腸胃虛弱者。不過若本身體質偏寒或腹瀉嚴重，薏仁用量則建議減少。

四神薏仁茶有助健脾補氣、利濕止瀉。（馬光中醫提供）

四神薏仁茶有助健脾補氣、利濕止瀉。（馬光中醫提供）

除了飲食調理，他也建議民眾可按摩「足三里穴」與「陰陵泉穴」，每天按壓1至2分鐘，有助改善脾胃功能與濕氣問題。飲食方面則應少吃生冷、油膩及甜食，可適量攝取薏仁、紅豆、冬瓜等利濕食材。運動上則建議以快走、瑜伽等微微流汗的活動為主，避免長時間待在冷氣房，以免濕氣更容易累積體內。

莊博甯提醒，小滿是濕氣逐漸累積的重要節氣，若能及早透過飲食、作息與中醫調理，有助減少腸胃不適與疲倦感，讓身體更順利迎接炎熱夏季。

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