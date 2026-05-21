加蓋陽台恐成隱形殺手 新竹臺大分院生醫醫院教4撇步「反殺」

國人的住宅習慣在屋後、陽台區加蓋採光罩等防雨、防塵、或增加使用空間。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣住家慣在陽台加裝窗戶或採光罩防雨防塵等，讓原處於「半戶外」的燃氣熱水器，變成待在了「室內」，成了一氧化碳的無聲幫凶，全年伴在人們身旁的隱形殺手。新竹臺大分院急診醫學部醫師蔡宗翰教大家4個撇步「反殺」，以自保安康。

蔡宗翰說，一氧化碳中毒的發生，跟前述陽台「半戶外空間密閉化」很有關係，不論是加裝採光罩、防塵窗、封閉陽台，或只是單純堆放雜物阻擋到排氣，都可能讓燃氣熱水器的廢氣回流室內。國人對這樣的意外其實已經習慣聽聞，但仍有盲點在誤以為只發生在寒流或冬季，其實全年都可能出現。

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放有熱水器的陽台，最好不要加蓋，如果加蓋了，務必要維持通風環境以保安康。（記者黃美珠攝）

他說，民眾對這類意外常有3種誤解，首先就是誤以為熱水器裝在陽台就安全。其次就是誤以為症狀愈輕，一氧化碳中毒程度就愈輕。其實醫學臨床症狀的輕重，跟中毒程度不一定一致，有人只是頭暈、想吐，血中一氧化碳的濃度卻可能偏高。最後就是誤以為沒有症狀的人最安全，這往往導致熟睡中的人可能錯失求救時機。

如何防範「反殺」前述隱形殺手？

蔡宗翰說有4個撇步，分別是：確保燃氣熱水器安裝區的通風良好、保留氣窗可跟外界通風。再來就是提高警覺，只要頭暈、想吐、倦怠出現在燃氣使用時，特別當同處室內的家人同時也出現，就要懷疑可能一氧化碳中毒。最後就是立即開窗和求助。

他說，4個撇步看似簡單，但只要確實做到且留意，就能永保安康、一氧化碳不會在家裡有人洗澡時偷偷近身。

新竹臺大分院急診醫學部醫師蔡宗翰說，別以為一氧化碳中毒意外夏天不會發生，只要陽台不安全，全年都可能出現。（新竹臺大分院提供）

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